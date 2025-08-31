«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проиграл «Ухани». Команда выиграла в одном матче из пяти

Фото: rubin-kazan.ru

Команда бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» проиграла команда «Ухань Фри Таунс».

Единственный гол забил нападающий «Ухань Фри Таунс» Александру Тудорие за минуту до конца матча.

В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала лишь одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение.

После 23 матчей чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 49 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Чэнду Жунчэн» на одно очко.