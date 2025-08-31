«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого проиграл «Ухани». Команда выиграла в одном матче из пяти
Команда бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» проиграла команда «Ухань Фри Таунс».
Единственный гол забил нападающий «Ухань Фри Таунс» Александру Тудорие за минуту до конца матча.
В последних пяти встречах китайской Суперлиги команда Слуцкого одержала лишь одну победу, два раза сыграла вничью и два раза потерпела поражение.
После 23 матчей чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 49 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Чэнду Жунчэн» на одно очко.