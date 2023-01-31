Санврач Челнов: При «температурных качелях» ожидаем рост ОРВИ

При «температурных качелях» в Набережных Челнах можно ожидать роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С призывом беречь свое здоровье и не отпускать больных детей в образовательные учреждения обратился главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев. Директорам школ он посоветовал отправлять детей на разобщение, если порог заболеваемости в классе достигнет 20%.

«В ближайшую неделю и в начале февраля в Татарстане прогнозируется неустойчивая погода. Как показывает история, именно при таких „температурных качелях“ можно ожидать увеличения заболеваемости ОРВИ», — отметил спикер.

Для того чтобы не допустить подъема заболеваемости, во всех детских учреждениях проводится санитарная профилактика, утренние фильтры, примененяются дезинфицирующие средства, обеззараживается воздух в классах, игровых комнатах.

«По-прежнему сохраняются противоэпидемические мероприятия и режимы, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача по Татарстану. Еще раз напоминаю, что, если есть заболевшие, особенно в детских коллективах и школах, директорам дано право при отсутствии 20% детей отправить классы на разобщение. Этим директорской корпус пользуется, и это правильно. Чем ходить в школу больными, пусть дети лучше отлежатся, пролечатся, и тем самым мы прервем цепочку эпидемиологического процесса», — сказал санврач.

За неделю в Челнах наблюдается рост заболеваемости: зарегистрировано 4372 случая ОРВИ, в том числе 44 случая гриппа. В целом по городу процент заболевших детей составил 34,1% от общего количества.