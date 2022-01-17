Санврач Челнов о ковид-профилактике: На Крещение не хотелось бы столпотворений у иорданей

Крещенские купания в Набережных Челнах будут организованы с учетом всех противоэпидемиологических мер. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизар Бариев.

«На этой неделе ожидаются крещенские купания, к этим вопросам я попросил все службы отнестись с пониманием и учетом всех мер антиковидной профилактики, которые на сегодняшний день обозначены и определены. Это соблюдение и социальной дистанции, не хотелось бы столпотворений около иорданей», — отметил главный санврач города.

Бариев добавил, что в ряде субъектов России принято решение об отмене крещенских купаний, однако по поручению Президента РТ Рустама Минниханова в Татарстане эти мероприятия будут проведены с учетом всех мер профилактики.

Ранее МЧС назвало список купелей в Татарстане, где можно будет окунуться на Крещение. Все места, где будут проводиться крещенские купания в республике, осмотрят сотрудники МЧС. Они же вместе с полицейскими, медиками и инспекторами ГИМС будут обеспечивать безопасность людей.