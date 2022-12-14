Санврач Альметьевска назвала специфические и неспецифические меры профилактики гриппа

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ

На сегодняшний день наиболее актуальными мерами профилактики гриппа являются неспецифические меры. Это частые проветривания помещений, регулярное мытье рук, особенно после посещения поликлиник, общественного транспорта и мест скопления людей.

Об этом рассказала на пресс-конференции в Альметьевске начальник Территориального отделения Управления Роспотребнадзора по РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском и Сармановском районах Ирина Хайруллина.

«К неспецифическим мерам профилактики также относится проведение дезинфекции рабочих поверхностей — спинок стульев, поверхности стола, компьютерных мышек, клавиатуры, дверных ручек, лестничных перил. Дезинфицирующие растворы губительно действуют на вирусы гриппа. Такую обработку необходимо проводить два-три раза в день», — добавила она.

Кроме того, напомнила специалист, необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться, одеваться по погоде, не допускать перегрева или переохлаждения организма. Нужно обратить внимание на рацион питания, который должен быть богат белками, витаминами B и C.

Помимо перечисленных мер, специалист строго рекомендовал надевать медицинские маски, чтобы обеспечить механическую защиту от вирусов, которые распространяет заболевший. К специфическим мерам профилактики относится вакцинация от гриппа.

Санврач сообщила, что в Альметьевском районе сейчас фиксируются случаи заболевания ОРВИ и гриппом. Начиная с 50-й недели года произошел резкий скачок: почти в два раза увеличилось количество людей, обратившихся в поликлиники.

«В этом году в эпидпроцесс активно включились ученики начальной школы. Наибольший удельный вес заболеваний приходится на данный контингент населения. Причина — отказ родителей от вакцинации своих детей», — подчеркнула Ирина Хайруллина.