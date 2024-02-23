Шанс стать участником турнира и публичные лекции: «Город Игр будущего» приглашает гостей

С 22 февраля до 3 марта в МВЦ «Казань Экспо» для гостей первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» работает экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра — «Город Игр будущего». Об этом сообщают организаторы события.

В этом творческом пространстве для всей семьи каждый сможет найти развлечение для себя: примерить роль фиджитал-спортсмена, познакомиться с новыми технологиями или встретиться со звездами спорта и блоггинга (например, здесь выступят экс-футболист сборной России Андрей Аршавин и блогер Влад А4 Бумага).

На выставке представлены 15 стендов партнеров соревнований и ведущих отечественных компаний. Тут можно поиграть в популярные видеоигры, посмотреть трансляции матчей, измерить свою силу (и узнать, какому игровому персонажу она соответствует), изобразить самого себя с помощью нейросетей либо просто отдохнуть в лаундж-зоне.

Помимо прочего, у посетителей есть возможность пройти открытую квалификацию и стать участником «Игр будущего» по VR ритм-симулятору и танцевальному симулятору. В случае успеха имеется шанс пробиться в основной раунд состязаний. Квалификация пройдет с 25 по 28 февраля в торговом центре «Мега» и в «Городе Игр будущего».

Кроме того, можно внести вклад в развитие фиджитал-спорта и попробовать силы в демодисциплинах. Это инклюзивный киберспорт, флорбол, регби, гольф, сквош, фехтование и бокс. Наиболее популярные виды в дальнейшем окажутся включены в соревновательную программу «Игр будущего».

Напротив главной сцены размещен лекторий, где будут проходить мастер-классы, лекции и квизы по искусственному интеллекту, нейросетям, цифровому искусству, профессиям будущего и, разумеется, фиджитал-спорту.

При этом в зоне лектория установлены два арт-объекта для эффектных фотографий. Это символ «Игр будущего» — розовый «УАЗ» («буханка»), добравшийся от Москвы до Байконура, и огромная фигура Стива из «Майнкрафта» с тюбетейкой на голове.

Предусмотрены и технологичные зоны, где можно сыграть в футбольный симулятор, познакомиться с героями пятерки «Игр будущего» и многое другое.

Сегодня на малой сцене на 10.00 намечена лекция «Взаимосвязь видеоигр и классического искусства» эксперта школы по разработке видеоигр XYZ Аркадия Стогния, на 11.00 — лекция «Как VR и AR технологии изменят нашу жизнь» (и мастер-класс «Лазертаг будущего») Сергея Терещенко, а на 12.00 — интерактивная лекция «Мой путь на YouTube. От роликов на вебкамеру — до миллионов в Майнкрафте» блогера Максима Топовского.

В 13.00 начнется лекция «Перспективы переосмысления и переопределение игровых нарративов в отечественную среду» эксперта Digital Skills по разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений Вадима Начарова, а в 13.30 — лекция «От идеи до релиза: как игры становятся миллиардными проектами» эксперта школы по разработке видеоигр XYZ Эммы Юсовой.

Помимо этого, на большой сцене в 10.15 начнется диджей-сет из будущего, в 12.00 — баскетбольный фристайл с гостем, в 14.00 стартует викторина «Как хорошо ты знаешь Warface?», а с 15.30 до 17.30 состоится автограф-сессия Андрея Аршавина.

Вход в «Город Игр будущего» свободный, для него не требуется ни билета, ни аккредитации. Добраться в МВЦ «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от метро «Проспект Победы».