«Шанс оградить ребенка от душевной травмы»: Волынец об обращении к медиаторам при разводе

Процедура медиации позволит родителям добровольно и самостоятельно урегулировать спор, не нанося ущерба психоэмоциональному состоянию ребенка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проблема в том, что родители после расторжения брака не смогли сохранить хорошие отношения ради ребенка»

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ отметили, что обращения подобного рода поступают, когда родители не способны самостоятельно решать вопросы, с кем из них будет проживать ребенок, как и в какое время будут происходить встречи со вторым родителем, как будут выстраиваться взаимоотношения детей с родственниками и т.д. Практически четвертая часть обращений данной категории связана с неисполнением одним из родителей решения суда по вопросам места жительства ребенка и порядка общения, уточнили в ведомстве.

Там отмечают, что вопросы соблюдения прав детей при разрешении семейных споров конкретизированы на законодательном уровне в полном объеме. Проблема в том, что родители после расторжения брака не смогли сохранить хорошие отношения между собой и другими членами семьи ради ребенка. В таком случае для разрешения конфликта и действуя в интересах несовершеннолетнего они могут обратиться к медиаторам. Процедура медиации позволит родителям добровольно и самостоятельно урегулировать спор, не нанося ущерба психоэмоциональному состоянию ребенка.

Ирина Волынец: «В семейной медиации сторонам важно не только выработать мировое соглашение, но и убедиться в том, что оно отвечает интересам ребенка, является для него эффективным и безопасным» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника»

Ирина Владимировна, что такое медиация и для чего она нужна?

Процедура медиации является способом урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

Медиатор – независимое физическое лицо (либо лица), которое стороны привлекают в качестве посредника в урегулировании спора, чтобы выработать решение по существу спора.

Процедура медиации может применяться к спорам, возникающим из семейных правоотношений.

То есть медиатор – некая нейтральная сторона в споре?

Да, медиацию можно рассматривать как неформальный конфиденциальный процесс, в ходе которого стороны конфликта с помощью нейтрального, беспристрастного третьего лица, способного рассматривать ситуацию с разных точек зрения, вырабатывают решение, которое отвечало бы интересам всех участников спора.

Однако в семейной медиации сторонам важно не только выработать мировое соглашение как таковое, но и убедиться в том, что оно отвечает интересам ребенка, является для него эффективным и безопасным.

Цель семейной медиации – путем мирного урегулирования конфликта избежать длительного и, с точки зрения всех сторон спора, эмоционально мучительного судебного процесса и связанного с ним применения мер по защите прав ребенка. Поэтому медиацию в семейных спорах можно рассматривать не только как важную социально-психологическую и юридическую услугу, но и как способ защиты ребенка.

Если медиативное соглашение было достигнуто сторонами уже после передачи спора в суд, то суд утверждает его в качестве мирового в соответствии с процессуальным законодательством Фото: © «Татар-информ»

«Медиативное соглашение имеет силу договора»

Что является результатом работы медиатора?

В результате проведения процедуры семейной медиации стороны вырабатывают медиативное соглашение, которое заключается в письменной форме. Медиативное соглашение содержит сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.

Если медиативное соглашение было достигнуто сторонами уже после передачи спора в суд, то суд утверждает его в качестве мирового в соответствии с процессуальным законодательством. Если медиативное соглашение достигнуто сторонами без передачи спора на рассмотрение суда, то оно представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.

Стороны заключают своего рода договор?

Медиативное соглашение имеет силу договора, что является важным аспектом: в отличие от судебной процедуры урегулирования спора участники медиации не ограничены конкретными нормами закона, регулирующими определенные отношения, стороны сами вырабатывают взаимоприемлемые условия реализации детских и родительских прав, закрепляя их в медиативном соглашении, и воплощают их в жизнь.

Более того, заключение медиативного соглашения не гарантирует отсутствия будущих разногласий и споров, связанных с воспитанием детей. Медиативное соглашение, хотя и направлено на будущее, носит временный характер, поскольку, когда речь идет о защите прав ребенка, даже самые успешные медиативные соглашения рано или поздно могут утратить актуальность. В таком случае критерием «жизнеспособности» соглашения будет, прежде всего, эффективное обеспечение прав и интересов ребенка.

«Нельзя недооценивать возможность урегулировать конфликт с помощью медиации, так как это реальный шанс оградить ребенка от серьезной душевной травмы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Использование в законодательстве понятия «соглашение» имеет цель урегулировать спор мирным путем»

Какими законами регламентируется процедура медиации?

Правовые условия для применения в Российской Федерации процедуры медиации – альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника – закреплены в Федеральном законе от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

В соответствии с п. 2 ст. 7 указанного Закона медиацию можно провести при подготовке дела к судебному разбирательству, во время судебного процесса и до вступления решения суда в законную силу.

Часто по делам, связанным с защитой прав ребенка, пик разногласий между сторонами спора приходится на момент передачи ребенка одной из сторон. В таких случаях нельзя недооценивать возможность урегулировать конфликт с помощью медиации, так как это реальный шанс оградить ребенка от серьезной душевной травмы.

Таким образом, использование в семейном и гражданско-процессуальном законодательстве понятия «соглашение» имеет общую цель – урегулировать спор мирным путем. При этом семейное законодательство применяется в части, касающейся главным образом расторжения брака и защиты прав ребенка, а гражданско-процессуальное реализует возможности, заложенные в судебной деятельности.

Закон о медиации дал ряд дополнительных правовых возможностей достигнуть мирного разрешения конфликта сторонами семейного спора.

Пользуется ли спросом такой инструмент?

Законодательные нормы о проведении процедуры медиации вступили в законную силу с 1 января 2011 года. Однако до последнего времени в России о медиации как о способе защиты прав говорили мало.

Медиация – это современный и довольно эффективный инструмент регулирования конфликтных ситуаций.

Что касается семейной медиации, то, к сожалению, в настоящий момент в России она не пользуется широкой популярностью, что в немалой степени обусловлено и стоимостью этой процедуры.

«Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен»

Кто может участвовать в процессе медиации?

В процессе медиации могут участвовать все члены семьи, включая детей: в соответствии со ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

На встречу с медиатором супруги могут приходить вместе или по отдельности – беспристрастность медиатора обеспечивается положениями п. 6 ст. 15 Закона о медиации: медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны или оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь.

Однако в случаях, касающихся интересов ребенка, присутствие обоих родителей на встрече с медиатором может быть крайне важным. Медиатору необходимо обеспечить условия для конструктивного диалога между обоими родителями и содействовать выработке взаимоприемлемых решений. При этом основной целью остается защита интересов и благополучия ребенка.

Когда родители могут обратиться к процедуре медиации?

Семейная медиация, как правило, предполагает поиск ответов на следующие вопросы:

с кем из родителей будет проживать ребенок после развода;

каков порядок участия в воспитании детей того из родителей, который после развода будет проживать отдельно;

в каком режиме оба родителя будут выполнять свои обязанности по содержанию детей.

Вместе с тем работа медиатора может быть направлена и на преодоление семейного кризиса, если не исключена возможность сохранения семьи. В соответствии с п. 2 ст. 22 СК РФ при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Этот срок считается достаточным для проведения процедуры медиации.

Однако супруги должны самостоятельно принять решение о продолжении супружеских отношений либо о разводе. Задача медиатора как специалиста заключается лишь в том, чтобы поддержать родителей ребенка в то время, пока они раздумывают в критической для себя ситуации. Здесь налицо еще одно назначение семейной медиации – профилактика нарушения прав ребенка.

«Разногласия и споры между супругами по поводу семейного воспитания детей могут возникать и тогда, когда родители проживают вместе и регулярно сталкиваются с проблемами воспитания» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«По мере ужесточения конфликта между родителями растет уровень стресса и психологической травмы ребенка»

В чем это выражается?

Разногласия и споры между супругами по поводу семейного воспитания детей могут возникать и тогда, когда родители проживают вместе и регулярно сталкиваются с проблемами воспитания. По мере ужесточения конфликта между родителями растет уровень стресса и психологической травмы ребенка, поэтому в таких случаях стороны с помощью медиации стремятся облегчить жизнь семьи в критической ситуации, вне зависимости от того, решат ли супруги развестись или продолжат совместную жизнь. Тем более что для суда такие споры относятся к категории наиболее сложных, так как оба родителя стремятся быть с ребенком постоянно и настаивают на своей точке зрения, а ребенок в одинаковой степени привязан как к матери, так и к отцу.

Таким образом, сфера применения Закона о медиации в целях защиты прав и интересов ребенка довольно широка.

Необходимость в проведении семейной медиации может возникнуть и в случае проживания ребенка в полной семье – с обоими родителями, и в случае их раздельного проживания, и даже в случае утраты ребенком родительского попечения. Например, при выборе способа устройства ребенка, утратившего родительское попечение, или при устройстве осиротевшего ребенка в семью – между претендентами на роль лица, готового заменить родителей, либо между кровными родителями, не лишенными родительских прав, и лицом, их заменяющим.

В первом случае разногласия решаются с учетом положений ст. 123 СК РФ: дети, лишившиеся родительского попечения, подлежат, прежде всего, передаче в семью на воспитание, а при отсутствии такой возможности – в различные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Что же касается разногласий, возникающих при семейном устройстве осиротевшего ребенка, то помощь медиатора здесь может оказаться целесообразной: Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» допускает наличие нескольких опекунов (попечителей) у ребенка, утратившего родительское попечение, в связи с чем вполне вероятна конфликтная ситуация по воспитанию ребенка между участниками семейных правоотношений, возникших из разных оснований.

«Проведение медиации невозможно при лишении родительских прав»

Есть ли ситуации, когда медиация невозможна?

Да, случаи, когда при защите прав и интересов ребенка медиация не всегда будет уместна, есть. Так, не может быть проведение медиации при лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ).

Лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, поэтому в таких чрезвычайно опасных для ребенка ситуациях урегулировать конфликт с помощью медиации невозможно. То же самое относится и к случаям, когда ребенок отбирается у родителей на основании и в порядке ст. 77 СК РФ, если в семье возникла непосредственная угроза его жизни или здоровью.

Однако в случаях ограничения в родительских правах, предусмотренных ст. 73 СК РФ, когда поведение родителей не обусловлено алкоголизмом или наркоманией, медиация возможна, а иногда даже желательна.

«Судебный процесс способствует эскалации родительских разногласий. В таких случаях мы выступаем в роли своеобразного проводника – медиатора» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Судебный процесс способствует эскалации родительских разногласий

Как Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ участвует в процедура медиации?

Принимая во внимание, что судебный процесс в любом варианте способствует эскалации родительских разногласий, ежегодно Уполномоченным подчеркивается актуальность применения одного из способов урегулирования споров, связанных с воспитанием детей, — процедуры медиации.

Сложившая практика показывает, что супруги редко самостоятельно принимают решение об обращении к процедуре медиации. Как правило, они заключают соглашение о применении медиации только после разъяснения судьей существа этого института, порядка и условий его проведения, а также преимуществ урегулирования спора с использованием данной примирительной процедуры.

Такой подход обусловлен как недостаточностью освещения в публичном пространстве возможностей семейной медиации и целевых проектов, так и тем, что органы опеки и попечительства неактивно используют указанный способ воздействия на конфликтующих родителей на стадии досудебного урегулирования.

Увеличение на 35% обращений по вопросам воспитания детей после развода родителей говорит о том, что сами родители не могут решить эти вопросы. Как я уже сказала, судебный процесс способствует эскалации родительских разногласий. В таких случаях мы выступаем в роли своеобразного проводника – медиатора, предлагая урегулировать проблему, привлекая наших партнеров – Лигу медиаторов Поволжья.

Есть ли статистика по обращениям?

Практика востребована в Татарстане. Показателен опыт АНО «Умай», где за три последних года за проведением медиации обратились 108 семей. Пришли к соглашению 69 пар, это 64%. При этом, по данным Верховного суда РТ, в 2023 году очень низкий показатель урегулирования споров путем медиации. Есть над чем подумать.

Это поможет и в анализе причин разводов, который поручил провести Раис Татарстана Рустам Минниханов. А в дальнейшем выработать соответствующие меры в рамках Года семьи и демографических проектов, которые уже работают в республике.

Согласно Федеральному закону о медиации деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. Поэтому примирительные процедуры в Республике Татарстан проводятся не только некоммерческими организациями. Как пример – у нас в Казани эта работа выстроена на базе Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

«У нас в Казани эта работа выстроена на базе Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Фото: © «Татар-информ»

Проект «Медиация в защиту детства» направлен на разрешение конфликтных ситуаций между бывшими супругами

Какие еще инициативы были со стороны Уполномоченного по правам ребенка в РТ?

Для уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики Российской Федерации Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан направлены обращения в адрес федеральных органов исполнительной власти с просьбой инициировать внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», предусмотрев обязательный досудебный способ урегулирования, в делах по расторжению браков.

В феврале 2022 года Уполномоченный по правам ребенка и директор НП «Лига медиаторов Поволжья» И. В. Маврин подписали соглашение о взаимодействии и начали работу в рамках проекта «Медиация в защиту детства».

Расскажите об этом проекте.

Проект направлен на разрешение конфликтных ситуаций между бывшими супругами, имеющими общих детей, вследствие трудностей в общении друг с другом по вопросам родительства с использованием медиации.

Механизм реализации проекта достаточно прост. При поступлении обращений граждан по вопросам спорных ситуаций относительно воспитания детей при разводе родителей Уполномоченным предлагается заявителю разрешить спор с применением медиативных технологий.

При получении согласия подается заявка в адрес НП «Лига медиаторов Поволжья». Родителю дается контакт медиатора, и он выходит с ним на связь. Важно, чтоб первый шаг сделал сам родитель.

Встречи медиаторов проводятся на базе Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

В рамках соглашения медиация нашим заявителям проводится бесплатно.

Есть результаты?

За два года реализации проекта для разрешения конфликта было инициировано проведение медиации более чем 100 семьям. Направлено на процедуру 30 семей.

Выражаю надежду, что реализация этих мер на региональном уровне позволить вывести эту работу на новый качественный уровень функционирования.

В этом году проект получил новое развитие через включение ресурсов автономной некоммерческой организации «Умай».

Если в семье возникают конфликты, есть желание воспользоваться процедурой медиации, можно обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан по тел. +7 (843) 236-61-64. Можно также оставить обращение на нашем сайте в специальном разделе https://rtdety.tatarstan.ru/internet-reception.htm — перейдя по ссылке и заполнив форму «Интернет-приемная». Это может быть очень полезным шагом.