«Шанс на жизнь для хвостатых»: в Бавлах прошла выставка кошек «Дорога домой»

В Бавлах прошла благотворительная акция - выставка кошек под названием «Дорога домой». Все участвующие питомцы прошли вакцинацию, стерилизацию и социализацию. Среди них были как взрослые кошки и котята, так и щенята.

Многие хвостатики с удовольствием позволяли себя гладить и брать на руки, особенно два щенка по кличке Лили и Нюша, которые привлекали внимание своим игривым нравом и дружелюбным отношением к посетителям. Их волонтеры вывели из клеток на поводке, и щенята свободно разгуливали по помещению, встречая каждого посетителя вилянием хвоста.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Мероприятие привлекло значительное количество жителей Бавлов, которые пришли не только ознакомиться с выставкой, но и, при желании, стать новыми хозяевами для некоторых питомцев. Больше всего выставка кошек понравилась детям, которые с удовольствием взаимодействовали с питомцами.

«Мне так понравились кошечки, они такие милые, ласковые, – поделилась своими впечатлениями о выставке ученица 3-го класса школы № 6 Милана Кудряшова. – Мне там одна очень-очень понравилась, ее зовут Мурзилка, но у меня уже живет одна кошка, поэтому эту я взять не могу. Но очень хотела бы».

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Были желающие забрать питомца и среди взрослых.

«Я пока смотрю, к кому больше душа ляжет, того и заберу, – говорит бавлинец Марат Галямов. – Кошек люблю, и у меня жила одна, но она уже давно умерла. Мне здесь больше всех трехцветная понравилась, кошка ласковая, думаю, будет хорошим другом. Заберу ее сегодня».

Также за непродолжительный период выставки бавлинцы забрали еще двоих питомцев – вислоухого котенка Филимона и трехлетнего кота Зефира. За любознательным котенком по кличке Пуговка обещали заехать позже.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Параллельно с выставкой проходил сбор кормов, наполнителей и других необходимых принадлежностей для содержания животных. Надо отметить, бавлинцы активно откликнулись на призыв о помощи, и многие принесли с собой полезные пожертвования, что способствовало успешной организации мероприятия. Практически никто не приходил с пустыми руками – кто-то жертвовал деньги, кто-то оставлял продукты и корма.

«Мы уже не в первый раз оказываем помощь приюту для животных, и многие из моих знакомых активно участвуют в этой благородной миссии, – говорит бавлинец Ринас Хуснуллин. – На этот раз мы собрали крупы, мясные кости и другие необходимые продукты для собак. Мы уже знаем, что именно нужно доставить в этот центр передержки животных. Также наш класс, в который ходит мой ребенок, специально собрал денежные средства, чтобы сегодня поддержать животных. Вот все купили и привезли сюда, на выставку. Будем и дальше помогать».

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

«Такую помощь сложно переоценить, большое всем спасибо! – поблагодарила директор центра защиты бездомных животных «Дорога домой» Гульнара Гимранова. – Каждая собранная крупинка, каждая порция корма – это не просто еда, это шанс на жизнь для наших хвостатых подопечных. Благодаря таким неравнодушным бавлинцам мы можем не только накормить животных, но и обеспечить им более комфортные условия».