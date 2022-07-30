Санникова заявила о восстановлении турпотока в Казань после пандемии

Количество туристов, посещающих Казань, заметно увеличилось после пандемии коронавируса, сообщила директор по развитию туризма Дарья Санникова. Она напомнила, что в 2020 году по сравнению с предыдущим турпоток упал в два раза, число гостей сократилось с 2,5 млн до 1,7 млн человек.

«Было тяжело, восстановиться помог старт программы туристического кешбэка, а также слаженная работа представителей бизнеса и власти, различные меры поддержки», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан-24».

По словам Санниковой, роль сыграло и то, что удалось сохранить основные объекты гостеприимства – рестораны, кафе, гостиницы. «Сейчас туристическая отрасль полностью восстановилась, о чем говорят показатели. К примеру, даже на эту неделю очень сложно найти номер в гостинице, потому что загрузка составляет порядка 95% процентов», – добавила она.