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Ру Тат
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Путешествия и туризм
30 июля 2022  08:52

Санникова заявила о восстановлении турпотока в Казань после пандемии

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Количество туристов, посещающих Казань, заметно увеличилось после пандемии коронавируса, сообщила директор по развитию туризма Дарья Санникова. Она напомнила, что в 2020 году по сравнению с предыдущим турпоток упал в два раза, число гостей сократилось с 2,5 млн до 1,7 млн человек.

«Было тяжело, восстановиться помог старт программы туристического кешбэка, а также слаженная работа представителей бизнеса и власти, различные меры поддержки», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан-24».

По словам Санниковой, роль сыграло и то, что удалось сохранить основные объекты гостеприимства – рестораны, кафе, гостиницы. «Сейчас туристическая отрасль полностью восстановилась, о чем говорят показатели. К примеру, даже на эту неделю очень сложно найти номер в гостинице, потому что загрузка составляет порядка 95% процентов», – добавила она.

#туризм #дарья санникова #пандемия
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