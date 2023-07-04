Санникова рассказала о приезде «адского шефа» Ивлева в Казань для съемок своего шоу

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В столицу Татарстана для съемок кулинарного шоу «Адский шеф» приехал ведущий Константин Ивлев, он уже два дня находится в городе. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

По словам чиновницы, возглавляемый ею комитет принимал активное участие в организации съемок и в привлечении к ним «студентов, волонтеров, творческих коллективов, художественных ансамблей, лошади с повозкой и кучером, гусей и коз для создания колоритной атмосферы Сабантуя».

Съемки шоу организованы на площадке Сабантуя в поселке Мирный и у Дворца земледельцев. Санникова поблагодарила Минсельхозпрод Татарстана за предоставление площадок районных подворий и площадки у Дворца земледельцев.

Съемки выпусков передачи проводятся в различных регионах России. При этом очередной сезон начнется именно со столицы РТ. «Наш край ассоциируется с гостеприимством и изобилием кулинарных шедевров», — уверена депутат Казгордумы.

Санникова также назвала Казань «гастрономической столицей» и выразила радость из-за того, что кулинарные шоу федерального канала снимаются именно здесь («Адский шеф» выходит на телеканале «Пятница»).