Санникова: Казань предложит туристам широкое разнообразие национальных кухонь
Казань как гастрономическая столица России готова предложить туристам широкое разнообразие национальных кухонь. Об этом заявила журналистам директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на фестивале «Вкусы России × Вкусная Казань».
«Проведение таких фестивалей, как «Вкусная Казань», усиливает бренд гастрономической столицы России. Большое количество крупных российских брендов, которые появляются на территории Казани, тоже позволяют продвигать наш город. В Казани каждый день можно ходить в предприятия общественного питания и пробовать новые блюда народов, которые проживают в нашем городе», – сказала она.
Санникова подчеркнула, что в этом году фестиваль «Вкусная Казань» проходит масштабно, поскольку объединен с фестивалем «Вкусы России».
«К нам приехали около 40 фермеров со всей страны. Здесь представлено большое количество вкусных продуктов – астраханские арбузы, черная икра из Костромской области, алтайские сыры, вяленые томаты из Дагестана. Это широкое разнообразие дополняют 85 участников ресторанной индустрии Татарстана», – отметила она.
Директор Комитета по развитию туризма добавила, что в этом году особо тщательно проработана музыкальная программа. Так, на главной сцене выступят артисты лейбла Yammy Music: Anileda, Beku, Алия Нур, Ralfkon и 2IZI, DJ-резиденты хип-хоп-сообщества Custom.
Кроме того, вечером 12 июля у Центра семьи «Казан» пройдет концерт Ирины Салтыковой, а 13 июля здесь выступит популярный исполнитель Slame.
«Мы постарались сделать так, чтобы любой аудитории было интересно наше мероприятие, чтобы было не только вкусно, но и полезно», – отметила Санникова.
На фестивале свою продукцию также представил благотворительный фонд «Добрая Казань» – уникальные сувениры, созданные его подопечными. Организован также сбор вещей для школьников из нуждающихся семей: можно принести портфели в хорошем состоянии и школьную форму. Отдельно работает своп для инклюзивных центров фонда, куда можно принести разные игры и канцтовары.
Кроме того, запланированы творческие мастер-классы. Подопечные фонда, проходящие кулинарные курсы, испекут печенье и приготовят авторский лимонад. Все вырученные средства направят на поддержку людей с ОВЗ.
Благодаря партнерству с федеральным проектом «Вкусы России» фестиваль «Вкусная Казань» собрал более 120 участников из 40 регионов страны – от Крыма до Якутии.
Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»