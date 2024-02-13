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Санкт-Петербургской школе присвоили имя Мусы Джалиля
Средней общеобразовательной школе № 146 в Санкт-Петербурге присвоили имя Героя СССР, татарского поэта Мусы Джалиля. Об этом сообщили в Полномочном представительстве РТ в Санкт-Петербурге. Решение утвердили в Санкт-Петербургской Топонимической комиссии 4 октября 2023 года, пишет «Магариф».
Среди инициаторов присвоения имени - Постоянное представительство РТ в Петербурге и Ленобласти, Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, а также руководители школы и татарская общественность города.
Торжественную линейку открыла старшая дочь Мусы Джалиля Люция Джалилова, а также представители администраций Санкт-Петербурга и Ленобласти, зампредседателя петербургского Комитета по внешним связям Евгений Кассюра, Директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов, замруководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Разиль Зиннатуллин, заведующая музея-квартиры Мусы Джалиля в Казани Назира Фаттахова. На церемонии были и известные деятели культуры с татарской общественностью.
Участников приветствовал Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин. Он сказал, что судьба Мусы Джалиля стала ярким примером преданности Отечеству. Вышеупомянутая школа дает возможность наглядно объяснить, что значит любовь к Родине.
Также Валиуллин поблагодарил руководство школы за активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую здесь проводят много лет.
Отметим, что ученики школы активно участвуют в мероприятиях, проводимых Постоянным представительством РТ, в ежегодных «Джалиловских чтениях» (конкурсе чтецов). Еще на базе этой школы в 2020-м открыли уголок Памяти Мусы Джалиля.
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