Санкт-Петербургской школе присвоили имя Мусы Джалиля

Средней общеобразовательной школе № 146 в Санкт-Петербурге присвоили имя Героя СССР, татарского поэта Мусы Джалиля. Об этом сообщили в Полномочном представительстве РТ в Санкт-Петербурге. Решение утвердили в Санкт-Петербургской Топонимической комиссии 4 октября 2023 года, пишет «Магариф».

Среди инициаторов присвоения имени - Постоянное представительство РТ в Петербурге и Ленобласти, Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, а также руководители школы и татарская общественность города.

Торжественную линейку открыла старшая дочь Мусы Джалиля Люция Джалилова, а также представители администраций Санкт-Петербурга и Ленобласти, зампредседателя петербургского Комитета по внешним связям Евгений Кассюра, Директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов, замруководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Разиль Зиннатуллин, заведующая музея-квартиры Мусы Джалиля в Казани Назира Фаттахова. На церемонии были и известные деятели культуры с татарской общественностью.

Участников приветствовал Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин. Он сказал, что судьба Мусы Джалиля стала ярким примером преданности Отечеству. Вышеупомянутая школа дает возможность наглядно объяснить, что значит любовь к Родине.

Также Валиуллин поблагодарил руководство школы за активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которую здесь проводят много лет.

Отметим, что ученики школы активно участвуют в мероприятиях, проводимых Постоянным представительством РТ, в ежегодных «Джалиловских чтениях» (конкурсе чтецов). Еще на базе этой школы в 2020-м открыли уголок Памяти Мусы Джалиля.