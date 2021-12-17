Эксперты из Санкт-Петербурга проведут интенсив для казанских кинематографистов

На базе молодежной киноплощадки «Свои» в Казани будет проведен двухдневный обучающий семинар-практикум для молодых кинематографистов. Спикеры из Санкт-Петербурга расскажут о современных трендах кинематографа.

Экспертами станут автор сценариев сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», и.о. декана факультета экранных искусств, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Павел Данилов и актриса и режиссер дубляжа, доцент, завкафедрой режиссуры мультимедиа и анимации Ольга Ефимова.

Они раскроют секреты кинодраматургии (нестандартных производственных задач, которые формулируются сценарием и режиссурой), работы с технологиями VFX, используемыми в кинематографе, а также секреты создания компьютерной графики как основного средства выразительности, диктующего необходимость организации специальных видов съемки. Также эксперты раскроют вопросы трансмедиа как перспективной модели медиабизнеса, iDoc как актуального европейского тренда и так далее.

«Это то, что сегодня „в тренде“ кинематографии. Наши приглашенные гости расскажут, как систематизировать, структурировать то, что мы сегодня имеем в этой области. Но останавливаться на одном интенсиве мы не собираемся. К примеру, у нас в регионе непросто обстоят дела с драматургией. Хотелось бы составить подобный семинар-практикум на эту тему, чтобы стимулировать появление некой базы по подготовке сценаристов в Татарстане», — рассказала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Завершится интенсив «Современные тренды кинематографа» защитой проектов слушателей обучающего семинара для молодых кинематографистов. Проект реализуется молодежной киноплощадкой «Свои» и ГБУК «Татаркино» и пройдет 18 и 19 декабря.

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.