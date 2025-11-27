Санкт-Петербург обогнал Москву по тратам на оформление города к Новому году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше всех среди городов-миллионников на новогоднее оформление потратили в Санкт-Петербурге, а именно 1,23 млрд рублей в 2025 году. Отмечается, что крупнейшая новогодняя госзакупка в Культурной столице в этом году размещена на сумму 91,1 млн рублей. Эти средства направили на проведение праздничных мероприятий, пишет «Газета.Ru».

Далее по величине расходов на новогоднее оформление идет Москва (426,8 млн рублей). Значительную часть средств в российской столице выделили на территорию ТиНАО: оформление районов, праздничную иллюминацию и комплексные новогодние услуги. Крупнейшую новогоднюю госзакупку в 2025-м в Москве разместили на сумму 29,35 млн рублей.

В Челябинске направили на новогоднее оформление города 351,4 млн рублей, в Екатеринбурге – 94,1 млн, в Краснодаре — 84,8 млн рублей, а в Воронеже — 38,2 млн рублей.

По словам экспертов, в крупных городах России вкладываются в праздничные мероприятия для повышения туристической привлекательности города и стимулирования внутреннего туризма.