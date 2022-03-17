Санкции — шанс «выстрелить»: бизнес Татарстана заработает миллиарды на благоустройстве

В Татарстане до конца года откроют 67 новых парков и скверов, благоустроят 1,2 тыс. дворов и отремонтируют 66 школ. О том, как будут развивать общественные пространства в республике, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе» представители Минстроя РТ и Фонда «Институт развития городов РТ».

В Татарстане до конца года откроют 67 новых парков и скверов, благоустроят 1,2 тыс. дворов и отремонтируют 66 школ

Фото предоставлены Фондом «Институт развития городов РТ»

«Спекуляций на теме роста цен делать не нужно»

По словам первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова, все госпрограммы в области благоустройства будут финансироваться в Татарстане по утвержденным лимитам. Что касается западных санкций, то они открывают новые возможности для бизнеса по замещению импорта на строительном рынке.

«Все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования. Это очень важно, потому что гуляют разные слухи и фейки. Наша задача — и днем, и ночью максимально отрабатывать все вопросы, связанные с реализацией запланированных мероприятий», — отметил спикер.

Фролов подчеркнул, что сегодня наблюдаются «спекулятивные моменты по материалам».

Алексей Фролов: «Те позиции, которые необходимо заместить из импорта, дают шанс нашим предпринимателям „выстрелить“ и войти в рынок, потому что потребность у нас большая» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Эти все вопросы нужно пресекать. Внутри российского рынка энергоносители не выросли, причин для того, чтобы росла себестоимость, нет. Поэтому я призываю всех максимально рационально использовать эту ситуацию. И те позиции, которые необходимо заместить из импорта, дают шанс нашим предпринимателям „выстрелить“ и войти в рынок, потому что потребность у нас большая», — подчеркнул Фролов.

Объем финансирования программы «Наш двор» увеличен на 1 млрд рублей

Замминистра подчеркнул, что финансирование по президентской программе «Наш двор» в 2022 году было увеличено на 1 млрд рублей — с 8 до 9 млрд рублей. Работы на объектах также будут выполнены в полном объеме, никаких сокращений не предвидится.

«Никаких сокращений нет, более того, принято решение о том, чтобы поднять финансирование программы по дворам с 8 до 9 млрд рублей», — отметил спикер.

«Каких-то спекуляций на теме того, что рост цен, делать не нужно, — подчеркнул Алексей Фролов. — Все подрядчики будут работать в рамках тех лимитов, которые есть. Себестоимость производства продукции внутри нашего рынка не поменялась. Сокращать количество объектов никто не будет. Будем выполнять все запланированные позиции, которые у нас утверждены». Он уточнил, что в этом году по проекту «Наш двор» в Татарстане отремонтируют 1,2 тыс. дворов.

В республике реализуется новая федеральная программа по капитальному ремонту школ, на эти цели будет выделено более 3 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В республике также реализуется новая федеральная программа по капитальному ремонту школ, на эти цели будет выделено более 3 млрд рублей. «В этом году в рамках федеральной программы начинаем капитальный ремонт школ. Всего у нас включено 66 школ, все они определены, сейчас выходим на контракты», — отметил спикер.

В Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных

Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что в 49 населенных пунктах Татарстана в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов, из них 65 будет построено, два — спроектировано.

«Речь идет об опережающем проектировании. Это два сложных водных объекта. Первый объект — это пляж в Менделеевске, второй — это завершение благоустройства каскада прудов в Бугульме», — сообщила спикер.

Наиля Зиннатуллина: «В 49 населенных пунктах Татарстана в этом году планируется благоустроить общественные пространства» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Так, в этом году в Татарстане появятся десять абсолютно новых парков и скверов, четыре новых общественных пространства появятся в Казани, остальные — в муниципальных районах республики.

Общая сумма финансирования по благоустройству общественных пространств на 2022 год составляет 2,6 млрд рублей. Из них 1,4 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн рублей — по Программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранный республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В парке «Салават купере» реализовали смелые и дерзкие даже в рамках Казани решения

Один из самых ожидаемых проектов для жителей Казани — открытие парка в жилом комплексе «Салават купере». О новом общественном пространстве на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она напомнила, что это будет первое общественное пространство в этом микрорайоне для почти 50 тысяч жителей микрорайона, работы по парку стартовали в прошлом году.

Один из самых ожидаемых проектов для жителей Казани — открытие парка в жилом комплексе «Салават купере» Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«Здесь мы протестировали все наши проектные решения, они смелые и дерзкие даже в рамках Казани. Проектные решения показали себя оправданными, поэтому в текущем году мы данный проект завершаем. Его финансирование составляет 500 млн рублей, и планируемая дата открытия — это конец августа 2022 года», — сообщила Зиннатуллина.

Она добавила, что новый парк будет разделен на три условных площадки: озеро, площадь и зона игр и спорта. Одна из главных целей проекта — создать комфортное и многофункциональное пространство — такое, чтобы местные жители не ощущали оторванность от центральной части Казани. «Там есть водоем, который постепенно мелеет, мы поработали с его дном для подпитки водой», — заключила Наиля Зиннатуллина.

«Зеленое» преображение ожидает сквер на улице Парина и Аллею ветеранов ВОВ в Казани

Реализуемые в этом году проекты благоустройства столицы республики были продемонстрированы мэру Казани, который затем внес свои коррективы. Речь идет об акценте на «зеленую» составляющую проектов.

«Основной вопрос, который он затронул, — качество и количество озеленения в проектах. Сейчас проекты находятся на доработке по данному аспекту, озеленение в них будет полноценным, парковым», — подчеркнула Зиннатуллина.

Она привела в пример два наиболее интересных объекта, реализуемых в 2022 году: Аллея ветеранов Великой Отечественной войны и сквер по улице Академика Парина.

Два наиболее интересных объекта, реализуемых в 2022 году: Аллея ветеранов Великой Отечественной войны и сквер по улице Академика Парина Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«На этих объектах мы занимаемся капитальным ремонтом. Те детские площадки и покрытие под ними, которые там есть, в этом году будут заменены», — резюмировала Наиля Зиннатуллина.

Пешие маршруты новой набережной Казанки свяжут с рекреационными площадками возле Кабана

Разработчики стратегии развития набережной реки Казанки намерены связать будущие «речные» пешеходные маршруты с зонами отдыха, расположенными у озера Кабан. Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что ключевые решения по стратегии развития набережной реки Казанки были приняты в прошлом году. Речь идет о развитии целого каскада парков вдоль водной артерии татарстанской столицы, чтобы в итоге создать единую связную сеть рекреационных площадок города.

«Часть из мероприятий уже реализована, это касается левого берега. Основные задачи сейчас — это правый берег Казанки. Все вновь сформированные площадки должны быть соединены пешеходными маршрутами с каскадом озера Кабан», — обозначил задачи Фролов.

По его словам, здесь предстоит проделать масштабную и сложную работу с учетом экологической составляющей, необходимой для развития любого мегаполиса.

Разработчики стратегии развития набережной реки Казанки намерены связать будущие «речные» пешеходные маршруты с зонами отдыха, расположенными у озера Кабан Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«Необходимо „поженить“ существующие объекты, связанные с ливневыми стоками, разработать комплекс мероприятий для сохранения существующих экосистем, а также создать более комфортные условия для жителей. И ограничить желания по застройке этих территорий, это тоже важно», — заключил Алексей Фролов.

Агрыз получит полноценный променад, в Бавлах реализуют концепцию 10-минутного пешеходного города

В 2022 году начнется благоустройство шести пространств, которые победили в прошлом году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

В текущем году будет благоустроен культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, будет проведена ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина в Кукморе, благоустройство улицы Карла Маркса в Агрызе, проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске, благоустройство каркаса общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах и городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.

По словам Зиннатуллиной, Агрыз получит полноценный променад, также будет благоустроена площадь железнодорожного вокзала. В Бавлах будет реализована концепция 10-минутного пешеходного города. В Кукморе начнется работа по центральным улицам, на которых расположено большинство исторических зданий города, Чистополь получит совершенно новый облик, отличный от традиционной архитектуры, а в Билярске благоустроят территорию лагеря «Сэлэт» и Святого ключа.

Агрыз получит полноценный променад, также будет благоустроена площадь железнодорожного вокзала Фото предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«В этом году на конкурс будет подано семь заявок. Пять из них не победили в прошлом году. Сейчас мы актуализируем всю информацию, которая была вложена в заявки в прошлом году. Зеленодольск и Мамадыш будут участвовать в конкурсе в первый раз. Рассчитываем получить грант в 460 млн рублей», — подытожила спикер.

В Нижнекамске и Лаишево завершится строительство самых больших экстрим-зон

Одной из наиболее динамично развивающихся позитивных молодежных культур в Татарстане являются экстремальные виды спорта. Это стало возможным благодаря тому, что команда «Института развития городов РТ» продумывает специальные зоны (например, памп-треки) в общественных пространствах и создает экстрим-парки не только в Казани, а по всей республике.

Так, в этом году закончится благоустройство парка по улице Олега Кошевого в Лаишево — там предусмотрена экстрим-зона. А в Нижнекамске будет до конца благоустроен экстрим-парк «Айда».

«Первая очередь экстрим-парка „Айда“ была реализована в прошлом году. Экстрим-парк в Лаишево — это победитель всероссийского конкурса по малым городам в 2022 году. В 2021 и 2022 годах финансирование проходит по госпрограммам. Полноценную концепцию мы создавали и вместе с администрацией городов, и вместе с жителями», — отметила Наиля Зиннатуллина.

Одной из наиболее динамично развивающихся позитивных молодежных культур в Татарстане являются экстремальные виды спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комплексное благоустройство улиц — еще одна из ключевых задач на этот год, добавила докладчик.

«Например, над проспектом Химиков в Нижнекамске мы работаем уже третий год. Это важное место города, в котором мы соединяем все входные группы, работаем с фирменным стилем пространства», — рассказала спикер.

Проект был создан главным архитектором города химиков — Эмилем Сиразитдиновым, сейчас реализация благоустройства планомерно завершается.

Строительство нового водозабора для Нурлатского района обойдется в 930 млн рублей

В этом году по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» будет начато строительство водозабора для Нурлатского района РТ.

«Для самого Нурлата и ряда сельских поселений будет построен новый источник водоснабжения. Централизованно будет подаваться вода из подземных источников Нурлатского района в ряд сельских поселений и сам город Нурлат», — анонсировал проект Алексей Фролов.

«Объем финансирования составит почти 1 млрд — 930 млн с „хвостиком“ рублей. Документация проекта прошла экспертизу. На первый этап в рамках нацпроекта предусмотрено более 200 млн рублей. По планам реализация стройки — три года. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы ускорить получение федеральных денежных средств. Соответствующее обращение подготовил Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов», — отметил первый замглавы Минстроя РТ.

Замминистра также доложил о проекте оздоровления Волги, в рамках которого происходит реконструкция очистных сооружений Казани. «Около 6 млрд рублей его финансирование. Объект мы модернизируем второй год», — сообщил Фролов.