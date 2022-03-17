Санкции — шанс «выстрелить»: бизнес Татарстана заработает миллиарды на благоустройстве
В Татарстане до конца года откроют 67 новых парков и скверов, благоустроят 1,2 тыс. дворов и отремонтируют 66 школ. О том, как будут развивать общественные пространства в республике, рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе» представители Минстроя РТ и Фонда «Институт развития городов РТ».
«Спекуляций на теме роста цен делать не нужно»
По словам первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова, все госпрограммы в области благоустройства будут финансироваться в Татарстане по утвержденным лимитам. Что касается западных санкций, то они открывают новые возможности для бизнеса по замещению импорта на строительном рынке.
«Все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования. Это очень важно, потому что гуляют разные слухи и фейки. Наша задача — и днем, и ночью максимально отрабатывать все вопросы, связанные с реализацией запланированных мероприятий», — отметил спикер.
Фролов подчеркнул, что сегодня наблюдаются «спекулятивные моменты по материалам».
«Эти все вопросы нужно пресекать. Внутри российского рынка энергоносители не выросли, причин для того, чтобы росла себестоимость, нет. Поэтому я призываю всех максимально рационально использовать эту ситуацию. И те позиции, которые необходимо заместить из импорта, дают шанс нашим предпринимателям „выстрелить“ и войти в рынок, потому что потребность у нас большая», — подчеркнул Фролов.
Объем финансирования программы «Наш двор» увеличен на 1 млрд рублей
Замминистра подчеркнул, что финансирование по президентской программе «Наш двор» в 2022 году было увеличено на 1 млрд рублей — с 8 до 9 млрд рублей. Работы на объектах также будут выполнены в полном объеме, никаких сокращений не предвидится.
«Никаких сокращений нет, более того, принято решение о том, чтобы поднять финансирование программы по дворам с 8 до 9 млрд рублей», — отметил спикер.
«Каких-то спекуляций на теме того, что рост цен, делать не нужно, — подчеркнул Алексей Фролов. — Все подрядчики будут работать в рамках тех лимитов, которые есть. Себестоимость производства продукции внутри нашего рынка не поменялась. Сокращать количество объектов никто не будет. Будем выполнять все запланированные позиции, которые у нас утверждены». Он уточнил, что в этом году по проекту «Наш двор» в Татарстане отремонтируют 1,2 тыс. дворов.
В республике также реализуется новая федеральная программа по капитальному ремонту школ, на эти цели будет выделено более 3 млрд рублей. «В этом году в рамках федеральной программы начинаем капитальный ремонт школ. Всего у нас включено 66 школ, все они определены, сейчас выходим на контракты», — отметил спикер.
В Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных
Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что в 49 населенных пунктах Татарстана в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов, из них 65 будет построено, два — спроектировано.
«Речь идет об опережающем проектировании. Это два сложных водных объекта. Первый объект — это пляж в Менделеевске, второй — это завершение благоустройства каскада прудов в Бугульме», — сообщила спикер.
Так, в этом году в Татарстане появятся десять абсолютно новых парков и скверов, четыре новых общественных пространства появятся в Казани, остальные — в муниципальных районах республики.
Общая сумма финансирования по благоустройству общественных пространств на 2022 год составляет 2,6 млрд рублей. Из них 1,4 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн рублей — по Программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранный республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В парке «Салават купере» реализовали смелые и дерзкие даже в рамках Казани решения
Один из самых ожидаемых проектов для жителей Казани — открытие парка в жилом комплексе «Салават купере». О новом общественном пространстве на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
Она напомнила, что это будет первое общественное пространство в этом микрорайоне для почти 50 тысяч жителей микрорайона, работы по парку стартовали в прошлом году.
«Здесь мы протестировали все наши проектные решения, они смелые и дерзкие даже в рамках Казани. Проектные решения показали себя оправданными, поэтому в текущем году мы данный проект завершаем. Его финансирование составляет 500 млн рублей, и планируемая дата открытия — это конец августа 2022 года», — сообщила Зиннатуллина.
Она добавила, что новый парк будет разделен на три условных площадки: озеро, площадь и зона игр и спорта. Одна из главных целей проекта — создать комфортное и многофункциональное пространство — такое, чтобы местные жители не ощущали оторванность от центральной части Казани. «Там есть водоем, который постепенно мелеет, мы поработали с его дном для подпитки водой», — заключила Наиля Зиннатуллина.
«Зеленое» преображение ожидает сквер на улице Парина и Аллею ветеранов ВОВ в Казани
Реализуемые в этом году проекты благоустройства столицы республики были продемонстрированы мэру Казани, который затем внес свои коррективы. Речь идет об акценте на «зеленую» составляющую проектов.
«Основной вопрос, который он затронул, — качество и количество озеленения в проектах. Сейчас проекты находятся на доработке по данному аспекту, озеленение в них будет полноценным, парковым», — подчеркнула Зиннатуллина.
Она привела в пример два наиболее интересных объекта, реализуемых в 2022 году: Аллея ветеранов Великой Отечественной войны и сквер по улице Академика Парина.
«На этих объектах мы занимаемся капитальным ремонтом. Те детские площадки и покрытие под ними, которые там есть, в этом году будут заменены», — резюмировала Наиля Зиннатуллина.
Пешие маршруты новой набережной Казанки свяжут с рекреационными площадками возле Кабана
Разработчики стратегии развития набережной реки Казанки намерены связать будущие «речные» пешеходные маршруты с зонами отдыха, расположенными у озера Кабан. Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что ключевые решения по стратегии развития набережной реки Казанки были приняты в прошлом году. Речь идет о развитии целого каскада парков вдоль водной артерии татарстанской столицы, чтобы в итоге создать единую связную сеть рекреационных площадок города.
«Часть из мероприятий уже реализована, это касается левого берега. Основные задачи сейчас — это правый берег Казанки. Все вновь сформированные площадки должны быть соединены пешеходными маршрутами с каскадом озера Кабан», — обозначил задачи Фролов.
По его словам, здесь предстоит проделать масштабную и сложную работу с учетом экологической составляющей, необходимой для развития любого мегаполиса.
«Необходимо „поженить“ существующие объекты, связанные с ливневыми стоками, разработать комплекс мероприятий для сохранения существующих экосистем, а также создать более комфортные условия для жителей. И ограничить желания по застройке этих территорий, это тоже важно», — заключил Алексей Фролов.
Агрыз получит полноценный променад, в Бавлах реализуют концепцию 10-минутного пешеходного города
В 2022 году начнется благоустройство шести пространств, которые победили в прошлом году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
В текущем году будет благоустроен культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, будет проведена ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина в Кукморе, благоустройство улицы Карла Маркса в Агрызе, проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске, благоустройство каркаса общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах и городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.
По словам Зиннатуллиной, Агрыз получит полноценный променад, также будет благоустроена площадь железнодорожного вокзала. В Бавлах будет реализована концепция 10-минутного пешеходного города. В Кукморе начнется работа по центральным улицам, на которых расположено большинство исторических зданий города, Чистополь получит совершенно новый облик, отличный от традиционной архитектуры, а в Билярске благоустроят территорию лагеря «Сэлэт» и Святого ключа.
«В этом году на конкурс будет подано семь заявок. Пять из них не победили в прошлом году. Сейчас мы актуализируем всю информацию, которая была вложена в заявки в прошлом году. Зеленодольск и Мамадыш будут участвовать в конкурсе в первый раз. Рассчитываем получить грант в 460 млн рублей», — подытожила спикер.
В Нижнекамске и Лаишево завершится строительство самых больших экстрим-зон
Одной из наиболее динамично развивающихся позитивных молодежных культур в Татарстане являются экстремальные виды спорта. Это стало возможным благодаря тому, что команда «Института развития городов РТ» продумывает специальные зоны (например, памп-треки) в общественных пространствах и создает экстрим-парки не только в Казани, а по всей республике.
Так, в этом году закончится благоустройство парка по улице Олега Кошевого в Лаишево — там предусмотрена экстрим-зона. А в Нижнекамске будет до конца благоустроен экстрим-парк «Айда».
«Первая очередь экстрим-парка „Айда“ была реализована в прошлом году. Экстрим-парк в Лаишево — это победитель всероссийского конкурса по малым городам в 2022 году. В 2021 и 2022 годах финансирование проходит по госпрограммам. Полноценную концепцию мы создавали и вместе с администрацией городов, и вместе с жителями», — отметила Наиля Зиннатуллина.
Комплексное благоустройство улиц — еще одна из ключевых задач на этот год, добавила докладчик.
«Например, над проспектом Химиков в Нижнекамске мы работаем уже третий год. Это важное место города, в котором мы соединяем все входные группы, работаем с фирменным стилем пространства», — рассказала спикер.
Проект был создан главным архитектором города химиков — Эмилем Сиразитдиновым, сейчас реализация благоустройства планомерно завершается.
Строительство нового водозабора для Нурлатского района обойдется в 930 млн рублей
В этом году по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» будет начато строительство водозабора для Нурлатского района РТ.
«Для самого Нурлата и ряда сельских поселений будет построен новый источник водоснабжения. Централизованно будет подаваться вода из подземных источников Нурлатского района в ряд сельских поселений и сам город Нурлат», — анонсировал проект Алексей Фролов.
«Объем финансирования составит почти 1 млрд — 930 млн с „хвостиком“ рублей. Документация проекта прошла экспертизу. На первый этап в рамках нацпроекта предусмотрено более 200 млн рублей. По планам реализация стройки — три года. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы ускорить получение федеральных денежных средств. Соответствующее обращение подготовил Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов», — отметил первый замглавы Минстроя РТ.
Замминистра также доложил о проекте оздоровления Волги, в рамках которого происходит реконструкция очистных сооружений Казани. «Около 6 млрд рублей его финансирование. Объект мы модернизируем второй год», — сообщил Фролов.