Санкции на пользу: завод под Казанью готов увеличить выпуск компьютеров до 1 млн в год

Завод «ICL Техно» по выпуску компьютеров, расположенный в Лаишевском районе, готов выйти на выпуск 1 млн моноблоков и ноутбуков в год при наличии госзаказа. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «ICL – КПО ВС» Виктор Дьячков на совещании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Дьячков представил руководителю республики презентацию с планами по расширению производства высокотехнологичной техники за счет завода по печатным платам и завода по монтажу печатных плат. «Нам нужно выходить на 1 млн изделий в год. Но нам нужен сильный инвестор, который мог бы лоббировать интересы, чтобы получать заказы от федерального правительства», - сказал Дьячков.

Он пояснил, что предприятие готово расширять производство оргтехники и собственными силами. «Сейчас мы приступаем к реализации первой схемы вместе с Иннополисом. Мы готовы сделать первую очередь по монтажу печатных плат на 300 тыс. изделий. А в целом задача выходить на 1 млн изделий в год, потому что емкость рынка РФ по рабочим местам, то есть ноутбукам и моноблокам – она примерно 10 млн в год. То есть 10 млн – это идет только обновление того парка, который уже есть», - привел расчёты Дьячков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил завод по производству вычислительной техники «ICL Техно» в Лаишевском районе. Он ознакомился с деятельностью инженерного центра, где осуществляется сборка процессоров, пообщался с ИТ-специалистами компании. Также Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства компании АО «ICL – КПО ВС». Сегодня ноутбуки получили 10 преподавателей, подготовивших учеников – победителей специализированных олимпиад по информатике и ИТ.