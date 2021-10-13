Санитарный врач Нижнекамска о Covid-19: Мы идем в росте, госпитальный фонд переполнен

В Нижнекамском муниципальном районе идет нарастание случаев по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в мэрии Нижнекамска заявил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Нижнекамском районе Рустем Изиятуллин.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией складывается напряженно. Мы идем в росте. Буквально за последние два месяца рост увеличился в 2,5-3 раза. Последний месяц прирост составил под 15-20% по количеству заболевших», — отметил спикер.

По словам санитарного врача, серьезные нагрузки испытывает медицина, потому что количество заболевших — и подтвержденных и неподтвержденных случаев — нарастает, госпитальная база переполнена.

Изиятуллин добавил, что сложность ситуации в муниципальном районе усугубляется началом сезонных заболеваний, в том числе гриппом. Поэтому на уровне республики было принято Постановление об обязательной вакцинации граждан, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина отметила, что текущая неделя началась в новых условиях жизни. «И это не локдаун, который мог бы быть. Те меры, которые приняты в республике, приняты для того, чтобы избежать локдауна», — подчеркнула заммэра.

Марина Камелина напомнила, что татарстанцы переживали локдаун в прошлом году. «И это было достаточно тяжело», — отметила она.