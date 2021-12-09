Санитарный врач Челнов рассказал, как будут проводиться новогодние елки для детей

При проведении детских новогодних мероприятий в закрытых учреждениях заполняемость зрителей в зале должна составлять не более 50%, а допуск артистов, аниматоров, волонтеров будет возможен только при наличии паспортов о вакцинации от Covid-19. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев.

«Если уровень заболеваемости позволит провести Новый год, то при проведении праздника в детских учреждениях допуск будет осуществляться только с наличием паспорта вакцинации», — сказал Бариев.

В закрытых помещениях для более 200 детей мероприятия проводить только в виде представлений со сцены, исключить свободное перемещение детей и сопровождающих их лиц, а также исключить анимационные шоу в холле зданий.

«Также рекомендуется проводить представления без антракта продолжительностью не более полутора часов. Рассадка между зрителями остается такой же — полтора метра, за исключением детей из одной семьи или групп детей из одного учреждения», — отметил спикер.

В залах и фойе должны работать разрешенные для детей обеззараживатели воздуха, в местах общественного пользования необходимо проводить дезинфекционные мероприятия один раз в два часа, на входе осуществлять бесконтактную термометрию для зрителей.

«Организаторам мероприятия нужно будет четко отрабатывать прибытие детей в строго отведенные часы, чтобы не было столпотворения», — добавил Бариев.