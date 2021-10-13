Санитарный врач Альметьевска рассказала, как получить QR-код переболевшему Covid-19

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Ирина Хайруллина рассказала, как получить QR-код переболевшему новой коронавирусной инфекцией.

Санитарный врач во время прямого эфира главы Альметьевского района Тимура Нагуманова пояснила, что, если гражданин переболел коронавирусной инфекцией и обращался в медучреждение, где ему был установлен диагноз в течение последних шести месяцев, то данные на этого гражданина обязательно будут введены в федеральный регистр заболевших.

На основании этих данных при обращении в лечебное учреждение можно получить сертификат о перенесенном заболевании.

«Для получения сертификата можно самостоятельно зайти на сайт госуслуг, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Но если гражданин считает, что он переболел, но в больницу не обращался за медицинской помощью, или переболел бессимптомно коронавирусной инфекцией, что подтверждается тестом положительного результата на антитела, это не является основанием для получения QR-кода», — отметила собеседница эфира.

Глава задал вопрос, что делать в ситуации, если человек все-таки болел, и об этом знают врачи, но диагноз «коронавирус» ему не ставился и в систему он не попал. Санитарный врач Альметьевска ответила, что, если врач не поставил диагноз «Коронавирусная инфекция» и не подтвердил его лабораторно, или другим методом, например, компьютерной томографией, значит данного гражданина в регистре заболевших не будет и QR-код он не получит.