Санитарный врач Альметьевска: Пенсионеры — самый уязвимый контингент для Covid-19

В Альметьевском районе Татарстана наблюдается рост заболеваемости Сovid-19 среди людей пожилого возраста с 37% до 58%. При этом снизилось количество заболеваемости среди работающего контингента — с 50% до 22%. Об этом сообщила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Ирина Хайруллина во время прямого эфира в Instagram главы района Тимура Нагуманова.

«Это связано с вакцинацией, так как мы проводим большую прививочную кампанию и результат дает о себе знать», — предположила Хайруллина.

«По данным проводимого мониторинга, наиболее уязвимым контингентом на сегодня являются пенсионеры — лица старше 50 и 60 лет. Среди них регистрируются наибольшее количество заболевания как Covid-19, так и внебольничной пневмонией», — отметила собеседница эфира.

Среди безработного населения заболевание новой коронавирусной инфекцией осталось на прежнем уровне — это 12-13%. Случаи заболевания Covid-19 продолжают регистрироваться среди работников образовательной и медицинской отрасли. На них пришлось в сентябре 1,7% и 12,5% соответственно.

По словам санитарного врача, в прошлом месяце в лечебные учреждения муниципалитета обратились 6774 человека. Показатель на 100 тыс. населения составляет более 33 тыс. Данная заболеваемость на 26% выше аналогичного периода прошлого 2020 года.