Сани с оленями и ростовые куклы: в Альметьевске стартовал марафон новогодних событий

На время новогодних каникул в Альметьевске организованы развлекательные программы. Всего в нефтеграде открыты 11 праздничных площадок. Подробнее о новогодних событиях рассказала замруководителя исполкома Светлана Лаптева на итоговом прямом эфире Тимура Нагуманова.

По словам спикера, марафон новогодних праздников стартовал 26 декабря с открытия центральной елки на площади нефтяников и завершится 7 января.

«На площади нефтяников ежедневно с 16.00 до 19.00 проходят анимационные представления, интерактивные спектакли с персонажами сказок, проходят дискотеки и для маленьких и для взрослых. А с 12.00 до 19.00 работает резиденция Деда Мороза, где детки могут по традиции рассказать стих и получить сладкий приз», — рассказала Лаптева.

Около фонтана в парке здоровья с 16.00 до 18.00 проходит развлекательная программа с аниматорами, ростовыми куклами, доступен прокат саней с оленями. Рядом с планетарием «Сфера» открыта мастерская Деда Мороза. Там ежедневно проходят мастер-классы с 14.00 до 18.00. Они также будут работать 31 декабря и 1 января.

В скверах «Каракуз», «Яшьлек», на площадке у Центра компетенций уличный театр «Легкие крылья» дает представления. На площадке в Нижней Мактаме организована дискотечная программа с 17.00 до 19.00. А в сельских поселениях центром притяжения празднования становятся дома культуры.

Глава района Тимур Нагуманов отметил, что Новый год, прежде всего, — главный детский праздник.

«Наша цель и задача, чтобы детишки почувствовали новогоднюю атмосферу, почувствовали наступление нового года. Поэтому велась планомерная работа по организации и подготовке города и района к праздничным мероприятиям. Благодаря компании „Татнефть“ улицы и общественные пространства к началу декабря были празднично украшены. В Альметьевске засияли новогодние иллюминации», — отметил глава района.