«Сани Победы», «Сани первых», хоккей и уха: на фестиваль в Мамадыш приедет Расим Баксиков

«SUNNYФест» в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 10 февраля, в Мамадыше состоится VIII Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФест». Более 20 команд и тысячи зрителей соберутся в историческом центре города на Вятке.

Отличительной особенностью в этом году станет отражение актуальной повестки на фестивале, где обязательно будут говорить о специальной военной операции (СВО). В качестве почетного гостя ждут Героя России Расима Баксикова. «Свое участие он подтвердил», — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района.

Накануне фестиваля организаторы построили в Мамадыше длинную ледяную трассу высотой 3,5 метра, теперь участники должны представить креативные сани.

Заявку на участие в фестивале подали Казань, Набережные Челны, Мамадыш, Богатые Сабы, Пестрецы, Ульяновск, Агрыз, Чистополь, Лаишево. На санях по улице Советская прокатятся команды «Челны-Бройлер» и «Сибур». Большие надежды на «Сани первых» — на них спустятся активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых». А еще ожидаются «Сани Победы».

В этом году кроме эффектных спусков гостей фестиваля ждет игра в хоккей в валенках, катание на оленьей упряжке, будут работать выставки и фотозоны. Хлебосольные мамадышцы угостят посетителей события ухой, кашей и блинами.

На центральной улице будут раздавать лотерейные билеты и флажки. К примеру, за загрузку в свой телефон приложения по продаже цветов и подарков есть возможность получить умные часы. Организаторы устроят собственную лотерею и обещают подарить телевизор.

Фестиваль будет проходить с 11 до 18 часов.