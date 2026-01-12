Санду поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, если бы прошел референдум

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поддержала бы ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был проведен референдум по этому вопросу. Ее слова приводит «ТАСС».

Санду пояснила, что ее позиция обусловлена малыми размерами страны и необходимостью противостоять России. Она отметила, что маленькой стране, как Молдова, все сложнее выживать как демократии, как суверенной нации, а также эффективно противостоять внешнему давлению.

При этом Президент признала, что в Молдавии сейчас нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией. Большинство граждан, по ее мнению, все же поддерживает вступление страны в Европейский союз, и она считает этот путь более реалистичным.

В Молдавии действуют несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. Сторонники этой идеи, которых в стране называют «унионистами», ежегодно проводят мероприятия, посвященные годовщине событий 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а местный орган власти «Сфатул Цэрий» проголосовал за объединение с соседней страной.

В июне 1940 года, после получения ультиматума, Румыния передала эти земли СССР. Сегодня историческая Бессарабия входит в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины.

Споры о событиях того времени в Молдавии не утихают: одни считают бывший СССР оккупантом, другие – Румынию. Призывы к объединению чаще исходят от политиков Румынии, где эта идея пользуется поддержкой большинства населения.

В правительстве Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживают лишь около трети жителей, на призывы из Бухареста и от унионистских молдавских партий пока не реагируют.