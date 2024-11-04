Санду лидирует во втором туре президентских выборов в Молдавии

Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов с 55,37% голосов. Такие данные приводит Центризбирком страны после обработки 99,77% протоколов.

У ее оппонента, кандидата от оппозиции Александра Стояногло, 44,63% голосов. При этом среди избирателей, проживающих в самой Молдавии, он набрал большинство – 51,19%. Наибольшим уровнем поддержки Стояногло заручился в Гагаузии (95,85%) и Приднестровье (79,4%). При этом Санду удалось вырваться вперед благодаря голосам граждан страны, проживающих за пределами Молдавии.

Первый тур выборов главы государства прошел 20 октября. Тогда Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло поддержали 25,95% избирателей. Остальные голоса достались другим 4 кандидатами. Согласно национальному законодательству, для победы в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой более чем 50% избирателей. В противном случае назначается второй тур выборов, в нем участвуют два кандидата, которые набрали набольшее число голосов по итогам первого тура.