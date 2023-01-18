Санавиация Татарстана в 2022 году совершила 168 вылетов

В прошлом году были запланированы 156 вылетов вертолета санитарной авиации, однако в конечном итоге прошло 168 вылетов, эвакуировали 166 пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии.

Также по проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в прошлом году провели более 25 миллионов амбулаторных приемов пациентов.

«В прошедшем году на реализацию регионального проекта выделено более 400 миллионов рублей, а именно на профилактические осмотры и обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации», – отметил он.

Профилактические осмотры и диспансеризацию прошли около двух миллионов татарстанцев.

Чаще всего проверяли свое здоровье жители Актанышского, Новошешминского, Камско-Устьинского, Тукаевского, Сармановского, Атнинского и Тюлячинского районов.

А в Кукморском, Заинском и Зеленодольском районах плановые показатели по диспансеризации взрослого населения, по словам министра, выполнили лишь наполовину.