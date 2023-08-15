Санавиация доставила в РКБ Татарстана казанцев, пострадавших в ДТП в Марий Эл

Троих жителей Казани, пострадавших в столкновении легковушки и фуры в Марий Эл, доставили вертолетом и реанимобилем санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.



По некоторым данным, вечером 11 августа Opel Corsa столкнулся с фурой на трассе Йошкар-Ола – Казань. В легковом автомобиле ехала семья из трех человек. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в ЦРБ города Волжска.

По информации пресс-службы РКБ, накануне 54-летнюю женщину и ее 29-летнюю дочь доставили в клинику на реанимобиле. Отца семейства сегодня привезли сюда же на вертолете в тяжелом состоянии.



«Дочери медики оказали помощь на месте и отпустили домой. Ее отца и мать с различными переломами и ушибами госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии травматологического центра РКБ. Им оказывается вся необходимая помощь», – рассказали в клинике.