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Ру Тат
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16 мая 2021  18:36
Розалия Хайруллина

Санаторий в Анапе подарит путевки учащимся казанской гимназии №175

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Курорт Miracleon выступил с инициативой обеспечить учащихся школы №175 в Казани бесплатными путевками на лечение и оздоровление в детский санаторий «Жемчужина России» в Анапе. 


«Мы выражаем глубокие соболезнования родителям и близким пострадавших в страшной трагедии. Невозможно оставаться в стороне, произошедшее потрясло до глубины души», — сказал инвестор Курорта Miracleon Валерий Димоев.


Для того, чтобы получить путевку на отдых и оздоровление ребенка, родителям необходимо обратиться в санаторий в течение этого сезона. Сделать это можно по телефону 8-800-200-36-11 или отправить запрос на почту mar@gemrussia.ru.

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