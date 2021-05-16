Санаторий в Анапе подарит путевки учащимся казанской гимназии №175

Курорт Miracleon выступил с инициативой обеспечить учащихся школы №175 в Казани бесплатными путевками на лечение и оздоровление в детский санаторий «Жемчужина России» в Анапе.



«Мы выражаем глубокие соболезнования родителям и близким пострадавших в страшной трагедии. Невозможно оставаться в стороне, произошедшее потрясло до глубины души», — сказал инвестор Курорта Miracleon Валерий Димоев.



Для того, чтобы получить путевку на отдых и оздоровление ребенка, родителям необходимо обратиться в санаторий в течение этого сезона. Сделать это можно по телефону 8-800-200-36-11 или отправить запрос на почту mar@gemrussia.ru.