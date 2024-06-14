Санатории Татарстана заявили о намерении привлечь туристов из Ярославля

Санатории Татарстана представили свой потенциал на XХIII Всероссийском форуме «Здравница-2024» в Ярославле. По итогам форума здравницы надеются на новый поток туристов. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Жители Ярославля и гости форума получили полезную информацию о возможностях отдыха и оздоровления в санаториях, входящих в республиканскую ассоциацию. Наличие прямого авиарейса Казань – Ярославль делает этот регион интересным и перспективным для привлечения гостей в республиканские санатории», – отметил он.

Участниками форума стали сотрудники научных и медицинских организаций, санаториев, курортов, а также ученые и эксперты из различных регионов страны. «Санатории Татарстана» при поддержке Госкомитета РТ по туризму представили объединенный стенд республиканских здравниц. Для гостей выставки на стенде проводились розыгрыши ценных призов и сертификатов на путевки в санатории, а также дегустация минеральных вод и татарстанских лакомств.