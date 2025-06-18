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Общество 18 июня 2025 13:41

Санатории Татарстана завоевали 22 медали на форуме «Здравница-2025» в Москве

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Санатории Татарстана завоевали 17 золотых и 5 серебряных медалей на Всероссийском форуме «Здравница-2025», который прошел в Москве. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Ассоциации «Санатории Татарстана».

«На торжественной церемонии награждения представители оргкомитета форума вручили представителям санаториев республики дипломы и награды. В общей сложности наши здравницы получили 17 золотых и 5 серебряных медалей», - отметили в пресс-службе.

На форуме собрались специалисты научных и медицинских организаций, санаториев, курортов, а также ученые и эксперты из различных регионов страны. Ассоциация «Санатории Татарстана» представила объединенный стенд республиканских здравниц.

Гости форума ознакомились с условиями отдыха и оздоровления в санаториях республики. Для посетителей выставки проводились розыгрыши ценных призов и сертификатов на путевки в санатории региона, была организована дегустация минеральных вод и национальных лакомств.

#санатории #форум #минеральная вода
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