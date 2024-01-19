Санатории Татарстана зафиксировали двукратный рост числа гостей из Москвы

За 2023 год в санаториях Татарстана в два раза выросло количество гостей из Москвы и Московской области по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил сегодня исполнительный директор республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев на итоговом собрании организации.

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«Количество туристов из дальневосточных регионов — Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей — выросло в четыре раза», — сказал он.

Увеличилось также количество отдыхающих в санаториях региона гостей из Удмуртской Республики, Башкортостана, Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей, Пермского края.

Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» действует с 2015 года, она объединяет 24 санаторно-курортных учреждения. Ее заседание по итогам работы в 2023 году прошло сегодня под Казанью. В работе собрания приняли участие собственники и руководители республиканских здравниц, представители Министерства здравоохранения, Государственного комитета РТ по туризму и Федерации профсоюзов РТ.