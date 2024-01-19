Санатории Татарстана вошли в топ-10 по России по доходам и количеству гостей

За девять месяцев 2023 года по доходам санаторно-курортных учреждений Татарстан вошел в топ-10 регионов России. Республика занимает седьмое место с результатом почти в 3,5 млрд рублей, а динамика прироста этого показателя составляет 17,3%.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Такие данные привел сегодня исполнительный директор республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев на итоговом собрании организации.

Спикер отметил, что по показателю прироста доходов санаторно-курортных учреждений в процентном отношении за девять месяцев прошлого года республика занимает четвертое место среди других регионов страны.

«По количеству отдыхающих мы также вошли в топ-10 и находимся на седьмом месте», — заметил Терентьев.

По итогам одиннадцати месяцев прошлого года в санаторно-курортных учреждениях региона отдохнули 146 тыс. человек. Динамика прироста числа отдыхающих составила 16,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«При этом в Башкирии — спад, очень большой спад зафиксирован в Краснодарском крае, почти на четверть», — констатировал Терентьев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Он еще раз пояснил, что речь идет о количестве отдыхающих не в отелях, а в санаториях.

«Доходы санаторно-курортных учреждений в 2023 году будут рекордными, думаю, что они составят более 5 млрд рублей», — уточнил спикер.

Евгений Терентьев напомнил, что в постпандемийном 2021 году действовал максимальный туристический кешбэк, в 2022 году программа работала полгода.

«В этом году мы выйдем на рекордные показатели более 180 тыс.», — предположил он, говоря о предварительных прогнозах количества отдыхающих в санаториях.

Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» действует с 2015 года, она объединяет 24 санаторно-курортных учреждения. Ее заседание по итогам работы в 2023 году прошло сегодня под Казанью. В работе собрания принимали участие собственники и руководители республиканских здравниц, представители Министерства здравоохранения, Государственного комитета РТ по туризму и Федерации профсоюзов РТ.