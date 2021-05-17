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Ру Тат
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17 мая 2021  07:12

Санатории Татарстана стали самыми популярными для летнего отдыха в ПФО

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Татарстан стал самым популярным местом для санаторного отдыха по Приволжскому федеральному округу. Проживание и лечение в здравницах региона в среднем обходятся в 2810 рублей/сутки.

В этом году — после пандемийных ограничений 2020-го — путевки в популярные санатории Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев были заранее раскуплены. Поспособствовала этому и программа туристического кешбэка. Тогда россияне начали отдавать предпочтение отдыху в своих и соседних регионах, что позволяет им и снизить транспортные расходы, и затраты на проживание. 

Помимо Татарстана, в числе популярных в ПФО оказались санатории Башкирии, Самарской, Ульяновской областей и Чувашии.

Как отмечают специалисты портала санатории-россии.рф, самыми недорогими в ПФО являются здравницы Марий Эл (2150 рублей/сутки), дороже всего отдых обходится в Самарской области (3340 рублей/сутки).

летний отдых санатории
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