Санатории Татарстана представили стратегию развития на форуме «Россия» в Москве

Лечебно-оздоровительные возможности санаториев Татарстана оказались представлены на Х Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение», состоявшемся в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«На мероприятии прошла дегустация минеральных вод республики и розыгрыш путевок в санатории. Участники конгресса отметили профессионализм специалистов санаторно-курортной отрасли республики», — сообщил «Татар-информу» руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По словам собеседника агентства, на конгрессе была представлена долгосрочная стратегия продвижения санаториев Татарстана на основе принципов территориального маркетинга.

Заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ РК» Максим Яковлев сообщил итоги ежегодного рейтинга регионов страны, отражающего качество оказания медицинской помощи по профилю «санаторно-курортное лечение». Согласно его данным, на протяжении пяти лет Татарстан находится в нем на высоких позициях.

В завершение мероприятия были разыграны сертификаты на туры выходного дня в четыре санатория республики.