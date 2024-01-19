Санатории Татарстана назвали среднюю стоимость путевки в 2023 году

Средняя стоимость путевки в санатории Татарстана по итогам 2023 года составила около 30 тыс. рублей, гости в среднем отдыхали в здравницах региона 11 дней. Такие данные сообщил сегодня журналистам исполнительный директор республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Нельзя сказать, что мы - в лидерах, что у нас достаточно дешевые путевки. Мы находимся где-то в середине списка», - пояснил он «Татар-информу».

Таким образом, средняя стоимость пребывания в санаториях региона за одни сутки сейчас составляет около 3 тыс. рублей, цены за прошлый год подросли в пределах инфляции, в районе 10-12%.

«У нас нет такого скачка цен, как в Краснодарском крае, где существенно поднялись цены и поэтому зафиксирован отток отдыхающих», - добавил Терентьев.

Спикер пояснил, что каждая здравница выделила для себя основные направления работы.

«На сегодняшний день основной лечебный профиль санаториев Татарстана - кардиология, неврология, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата», - подчеркнул Терентьев.

Эти направления лягут в основы программу «Развитие санаторно-курортной отрасли», которая будет рассчитана до 2030 года. В рамках реализации программы будет решаться вопрос строительства новых корпусов, поскольку сейчас дефицит мест в санаториях республики в пик сезона составляет до 70-80%.