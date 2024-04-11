«Санатории Татарстана» готовятся приступить к реабилитации космонавтов

Ассоциация «Санатории Татарстана» планирует наладить сотрудничество с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Предполагается, что уже в сентябре 2024 года в республику на реабилитацию приедет первый космонавт вместе с группой сопровождения. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня исполнительный директор республиканской ассоциации Евгений Терентьев.

«Космонавты – это штучный товар. Поэтому, скорее, это не про бизнес, а про имидж Татарстана. Космонавт приедет в республику на реабилитацию на 21 день вместе с бригадой сопровождения из двух человек. Объект размещения должен соответствовать всем требованиям. Мы определили семь санаториев, которые этим требованиям соответствуют», – рассказал он.

Спикер пояснил, что в ходе переговоров, проведенных с представителями Центра подготовки космонавтов, было отмечено, что климатические зоны Поволжья и Прикамья являются оптимальными для послеполетной реабилитации космонавтов и могут способствовать совершенствованию подходов к ее проведению.

Ожидается, что представители Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в скором времени посетят санатории республики для оценки условий размещения. У санатория должно быть необходимое спортивное оборудование, бассейн, минеральные воды и грязи. Также будут оцениваться природные условия конкретных объектов.