Санатории с бюветами и глэмпинги на воде: станет ли Мензелинск «водной Швейцарией»?

Как сделать из Мензелинска «водную Швейцарию» и запустить в районе новый «Шелковый путь 2.0» обсуждали в Агентстве инвестиционного развития с участием главы Айдара Салихова. Талия Минуллина оценила идею санатория с минеральной водой «Мензелинская», а предприниматели грезили о плавучих домах и анонсировали новые заправки.





Фото: пресс-служба АИР РТ

Глава Мензелинска приехал в свой день рождения в АИР, чтобы рекламировать район инвесторам

День рождения главы Мензелинского района Айдара Салахова совпал с презентацией инвестпотенциала территории в Агентстве инвестиционного развития (АИР). Поэтому муниципальный час в эту пятницу, 4 апреля, начался с поздравлений и вручения главе букета алых роз — сегодня Салахову исполняется 61 год. Не осталась без подарка и глава АИРа Талия Минуллина — ей подарили расшитый мензелинской предпринимательницей воротник и местный чак-чак.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Если углубляться в историю территории, то на месте нынешнего Мензелинска находился Мензелинский острог — поселение, основанное в 16 веке по указу Ивана Грозного. Исторически этот район Татарстана находился на пересечении торговых путей и славился своими ярмарками.

А что сейчас? Мензелинский район находится на Востоке Татарстана, граничит с Башкортостаном и Удмуртией. До Казани — 30 км, до Набережных Челнов — 42. Валовый территориальный продукт в 2024 году составил 15,3 млрд рублей, наибольший вклад внесли отрасли сельского хозяйства (45%), промышленности (14%) и строительства (10%). Району удалось привлечь 5,7 млрд частных инвестиций, без учета бюджетных средств, подчеркнул глава.

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В какие ниши могут зайти инвесторы Мензелинского района?

На муниципальном часе Салахову указали, что сайт района можно было бы доработать — на видном месте нет контактов для будущих инвесторов.

«Что, боитесь, если рекламу разместите, не справитесь?», — пошутила Талия Минуллина и попросила обратить внимание на состояние портала, потому что сайты учитываются при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Топовая для Мензелинского района – отрасль сельского хозяйства. Ее представляют одно из крупнейших свиноводческих предприятий страны ООО «Камский бекон» и производитель растительного масла «Агромай». По словам главы, средняя зарплата в отрасли по району — 68 тыс. рублей.

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Салахов прорекламировал район: географическое расположение, ﻿﻿плодородные земли, ﻿﻿развивающаяся отрасль АПК, ﻿﻿наличие 3-х СУЗОв и ﻿﻿развитая социальная инфраструктура.

Он перечислил ниши, в которые могли бы зайти инвесторы:

- сельское хозяйство,

- ﻿﻿развитие инфраструктуры придорожного сервиса,

- ﻿﻿развитие промышленных парков (два уже есть – «Промзона-Мензелинск» и «Изыскатель»)﻿﻿,

- туризм.

Фестиваль по подледному лову может стать драйвером развития туризма

Мензелинский район обладает значительными водными ресурсами: тут и реки, и озера, и подземные источники. Главной водной артерией района является река Ик, приток Камы. Еще есть небольшие реки Мензеля, Казанлы и Уразайка. Среди озер наиболее известны Кульбай-Куль и Сары-Куль.

Минуллина поинтересовалась у Салахова, а как дела с рыбалкой в районе, раз есть такие ресурсы? Глава доложил, что около 50 тыс. га в районе — это водоемы, в которых обитают три десятка видов рыбы. Уже работают базы отдыха, куда съезжаются рыбаки. В феврале на льду реки Ик или ближайших водоёмах проходит фестиваль, который состоит из соревнований по подлёдному лову, приготовлению ухи по старинным рецептам и рыбного шашлыка.

Глава АИРа посоветовала активнее рекламировать событие, потому что мало кто за пределами Мензелинска о нем знает. А ведь это - возможность заработать на туристах.

Фото: пресс-служба АИР РТ

В Мензелинске хотят создать курортно-оздоровительный комплекс с фишкой в местной воде

Возможно, у многих район ассоциируется с водой «Мензелинская», которая представлена в супермаркетах популярных торговых сетей Татарстана. На муниципальный час приехал глава «Изыскателя», компании-производителя этой воды, Александр Леванов. В марте 2025 года минеральная вода «Мензелинская» получила высшую награду в номинации «Источник жизни» на всероссийском конкурсе качества воды и безалкогольной продукции «Росглаввода — Главная вода России». У Леванова возникла идея построить курортно-оздоровительный комплекс.

«Самое главное, что мы имеем источник — скважину и наличие земельного участка. Будем рады, если найдутся люди, готовые поддержать эту идею», — скромно сказал Леванов.

Минуллина идею оценила — конкурентное преимущество в виде воды высокого качества есть, земля подобрана. Нужен только инвестор, который придет с проектом санатория и готов вложиться.

«Это место, где рядом проводится Сабантуй, кругом лес. Дорога есть, вода есть, газ почти рядом — 200-300 метров. Идеальное место, мы давно идем к этому. Главная фишка есть — минеральная вода», — добавил глава района.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Как в районе развивается придорожный сервис?

Финансовый директор ООО «ТранзитСити» (IRBIS) Роман Фатыхов рассказал про проект зеркального многофункционального комплекса вдоль федеральной трассы М-7.

«Мы уже профинансировали на 450 млн рублей справа и порядка 300 млн слева по ходу километража. Еще планируются инвестиции в размере 150 млн рублей, я думаю. Первая очередь объекта была запущена в январе, вторая будет в мае. Объект полноценно будет работать», — сказал Фатыхов после встречи «Татар-информу».

Он похвалил Салахова за то, что район работает над инвестиционной привлекательностью, и выступил с предложением. На заправках можно зазывать туристов заехать в Мензелинский район рекламой активностей, интересных мест.

Заместитель Генерального директора «НАЙКОМ» Эдуард Валов рассказал о запущенной АГНКС на 300 млн рублей, в апреле добавится продовольственный магазин на площади в 600 «квадратов», который будет обслуживать проезжающих по трассе М-12 и близлежащие поселки. В мае появится придорожное кафе с душевыми, прачечными, а летом полноценно откроется АЗС.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Сразу несколько проектов на воде: базы отдыха, плавающие дома и глэмпинг в лесу

Идеями новых проектов горит и руководитель Управляющей компании промышленного парка «Промзона-Мензелинск» Дамир Каюмов, который, по его признанию, долго работал в дизайне. По его наводке в Мензелинске появился прокат водного транспорта, а теперь он хочет построить базу отдыха, плавающие дома и глэмпинг в лесном массиве, отдых в которых обойдется по 12 тысяч рублей в сутки.

Проект «Берег» с площадкой для кемперов и домиками с уличным бассейном и баней реально реализовать за полгода, но нужен инвестор. Находиться будут вдоль реки Мензеля. На проект нужно 40-50 млн рублей на первом этапе.

«Потенциальный инвестор есть, думаю, что оно выстрелит», — заявил Каюмов.