Санаторий «Бакирово» получил сразу три высшие профессиональные награды

На Всероссийской выставке достижений санаторно-курортных организаций в рамках форума «Здравница — 2022» в Самаре татарстанский санаторий «Бакирово» стал обладателем золотых медалей сразу в трех номинациях:

«Лучшая здравница по организации оздоровительного и лечебного питания»;

«Лучшая грязелечебница»;

«Лучшие технологии санаторно-курортного лечения».

Санаторий «Бакирово» расположен в одном из красивейших мест на юго-востоке Татарстана у подножия горы «Любви», в пойме реки Шешма и долине озера «Озын Куль», в окружении неповторимой живописной природы. Тысячи жителей республики и гости из-за пределов Татарстана приезжают сюда, высоко оценивая условия — прекрасное лечение, замечательная природа, компетентный персонал и доступные цены. Здравница специализируется на лечении спины и суставов, патологий нервной системы, гинекологических заболеваниях, лечении бесплодия, восстановлении мужского здоровья. Особо актуальна для многих гостей «Бакирово» стала программа медицинской реабилитации для пациентов, перенесших Covid-19 «Здоровое дыхание» — новый профильный курс санатория для восстановления функций органов дыхания и иных систем организма после перенесенной новой коронавирусной инфекции, который позволяет вернуться к прежнему образу жизни.

Адрес: РФ, Республика Татарстан, с. Бакирово;

Телефон: 8 800 200 69 23.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА