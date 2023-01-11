Самыми суеверными в Казани оказались продавцы и медсестры

Каждый третий житель Казани (32%) признает, что считает себя суеверным. Кем чаще всего работают такие люди, рассказал сервис SuperJob.

Как говорят результаты опроса, женщины более суеверны, чем мужчины, — 38% против 26%. Чаще всего те, кто считает себя суеверными, оказывались медицинскими сестрами (46%), продавцами-консультантами (38%), менеджерами по туризму и квалифицированными рабочими (обе категории набрали по 30%). Кроме них, в топ-5 вошли врачи, HR-менеджеры, водители (по 27%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 26%).

И, наоборот, реже остальных доверяют суевериям программисты и менеджеры по маркетингу, набравшие 13 и 12%.