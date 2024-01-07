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Общество 7 января 2024 23:14

Самыми суеверными в Казани оказались медсестры и эйчары

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29% жителей Казани признались, что верят в приметы. При этом оказалось, что самыми суеверными являются медсестры и эйчары, а маркетологи и программисты, наоборот, наименее подвержены им. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Каждый второй опрошенный заявил, что не относит себя к суеверным людям. «Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе», — отмечают аналитики.

Больше всего среди тех, кто верит в приметы, оказалось медсестер (43%), HR-менеджеров (37%) и водителей (30%).

#опрос
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