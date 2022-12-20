Самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Аристарх, Муслим, Соня и Кирана

Управление ЗАГС Казани назвало самые редкие и самые частотные имена, которые дали своим детям, родившимся на минувшей неделе, с 12 по 18 декабря, жители столицы Татарстана.

Среди новорожденных мальчиков наиболее редкими оказались следующие имена: Всеволод, Аристарх, Муслим, Харитон и Степан. Новорожденных девочек реже всего нарекали такими именами, как Соня, Кирана, Агдалия и Элита.

Вместе с тем наиболее популярными среди мужских имен стали Амир, Марк, Демид и Амирхан. Родители же девочек чаще всего делали выбор в пользу таких имен, как Алиса, София, Диана и Амелия.

Всего в Казани за семь дней родились 374 ребенка: 165 девочек и 209 мальчиков. Наибольший вес новорожденного составил 4810 граммом, наименьший — 720 граммов. В ЗАГСе также уточнили, что за этот период вступили в брак 166 пар.