Самыми редкими именами новорожденных в Казани оказались Кир, Аким, Жасмина и Авелина

Управление ЗАГС Казани назвало самые редкие и самые частотные имена, которые дали своим детям, родившимся на минувшей неделе, с 16 по 22 января, жители столицы Татарстана.

Среди новорожденных мальчиков наиболее редкими оказались имена Кир, Аким и Айдар. Новорожденных девочек реже всего нарекали такими именами, как Жасмина, Ирада и Авелина.

Вместе с тем наиболее популярными среди мужских имен стали Мирон, Карим и Дамир. Родители же девочек чаще всего делали выбор в пользу таких имен, как Агата, Ясмина и София.

Всего в Казани за семь дней родились 364 ребенка: 167 девочек и 197 мальчиков. Наибольший вес новорожденного составил 4540 граммов, наименьший — 800 граммов.

В ЗАГСе также уточнили, что за этот период вступили в брак 136 пар.