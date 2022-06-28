Самыми редкими именами для новорожденных в Казани стали Теодор, Рим и Афина

За прошедшую неделю в Казани родилось 358 детей и заключено 312 браков, сообщает Управление ЗАГС столицы РТ.

Среди новорожденных оказалось чуть больше девочек — 182 — и 176 мальчиков. Наибольший вес малыша составил 4690 граммов, а наименьший — 820 граммов.

Также в Управлении назвали топ редких и популярных имен, которыми казанцы называли своих детей за прошедшие семь дней. Так, чаще всего мальчики получали имена Амир, Эмин, Арсений, а девочки — Эмилия, Азалия и Ясмина. Самыми редкими же стали Рим, Анатолий, Идрис, Теодор, Эстелла, Эллина и Афина.