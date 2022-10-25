Самыми редкими детскими именами в Казани за неделю стали Капитолина, Жасмин и Эрик

Управление ЗАГС Казани назвало самые редкие и самые частотные имена, которые дали своим детям, родившимся на минувшей неделе, с 17 по 23 октября, жители столицы Татарстана.

Среди новорожденных мальчиков самыми редкими стали следующие имена: Талгат, Демьян, Захарий, Эрик. Новорожденных девочек реже всего нарекали такими именами, как Капитолина, Иванна, Ирина и Жасмин.

Вместе с тем самыми частыми среди мужских имен оказались Матвей, Ислам, Тимур и Камиль. Наиболее популярны у родителей девочек такие имена, как Ева, Амелия, Эмилия и Малика.

Всего в Казани за семь дней родились 330 детей: 162 девочки и 168 мальчиков. В ЗАГСе также уточнили, что «за этот период брак заключила 341 пара».