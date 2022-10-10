Самыми редкими детскими именами в Казани за неделю стали Елисей и Роксана

Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим детям, родившимся на минувшей неделе, с 3 по 9 октября, жители столицы Татарстана.

Среди мужских имен самыми редкими за этот период оказались Елисей, Семен, Яку и Аким, а среди женских — Юнона, Роксана, Мирра и Рузиля.

При этом чаще всего новорожденных мальчиков нарекали следующими именами: Мирон, Адель, Амир, Аяз. Девочкам же горожане наиболее часто давали такие имена, как София, Сабина, Кира и Есения.

Всего в Казани за семь дней родились 369 детей: 188 девочек и 181 мальчик. Минимальный вес при рождении равнялся 1350 граммам, а максимальный — 4450 граммам.

В казанском ЗАГСе также уточнили, что «за неделю в столице Татарстана поженились 373 пары».