news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 октября 2022  20:58

Самыми редкими детскими именами в Казани за неделю стали Елисей и Роксана

news_top_970_100

Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим детям, родившимся на минувшей неделе, с 3 по 9 октября, жители столицы Татарстана.

Среди мужских имен самыми редкими за этот период оказались Елисей, Семен, Яку и Аким, а среди женских — Юнона, Роксана, Мирра и Рузиля.

При этом чаще всего новорожденных мальчиков нарекали следующими именами: Мирон, Адель, Амир, Аяз. Девочкам же горожане наиболее часто давали такие имена, как София, Сабина, Кира и Есения.

Всего в Казани за семь дней родились 369 детей: 188 девочек и 181 мальчик. Минимальный вес при рождении равнялся 1350 граммам, а максимальный — 4450 граммам. 

В казанском ЗАГСе также уточнили, что «за неделю в столице Татарстана поженились 373 пары».

#редкие имена новорожденных #популярные имена новорожденных #Управление ЗАГС Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100