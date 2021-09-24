Самыми медиаэффективными в Татарстане стали мэр Казани, глава Минздрава и прокурор РТ

В Татарстане определилась пятерка самых медиаэффективных руководителей за II квартал 2021 года. Оценку деятельности глав министерств и ведомств, городов и районов республики проводило агентство «Промрейтинг».

«В рейтинге <...> постепенно фиксируется разделение участников на передовую группу, двигающуюся в авангарде и предпринимающую особые усилия в медиа, пелотон из управленцев, просто наладивших работу в электронной среде, и „группетто“ отстающих чиновников и не пытающихся обозначить свою работу для общества», — отмечают специалисты «Промрейтинга».

Так, на вершине рейтинга оказался мэр Казани Ильсур Метшин, позиции которого оказались сильны как в традиционных СМИ, соцсетях, так и в мессенджерах и комментариях. По данным аналитиков, на позицию руководителя повлияло введение ряда ограничений для водителей электросамокатов и сервисов шеринга, возложение цветов к мемориалу в память жертв трагедии в 175-й гимназии, ответы на вопросы населения в прямом эфире в Instagram, поиск решения проблемы потопов на улицах Казани, а также оперативное решение последствий пожара на подстанции «Советская».

На второе место переместился министр здравоохранения РТ Марат Садыков, по сравнению с предыдущей оценкой поднявшийся сразу на семь строчек рейтинга. Такой скачок, говорится в исследовании, связан с пандемией Covid-19 и мерами, принимающимися в республики для борьбы с ней. Так, позитивное влияние на позицию главы ведомства оказало регулярное оснащение Татарстана антиковидными препаратами и лечение детей, пострадавших при стрельбе в 175-й гимназии Казани.

Также в тройке лидеров оказался прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который за этот период потерял одну позицию в рейтинге. Как отмечают составители, самыми значительными инфоповодами, повлиявшими на место прокурора в топе, стали работа на месте трагедии в 175-й гимназии, проверки по фактам нападения бродячих собак на людей, дело о крахе «Татфондбанка» и личное участие Нафикова в суде при расследовании бытового убийства. Также интерес у граждан вызвала декларация прокурора за прошлый год и сокращение его доходов на 500 тыс. рублей.

Помимо них, в топ-5 вошли руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин. Среди отстающих во II квартале оказались руководитель Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов, глава Тукаевского района Фаил Камаев, глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов.