Самыми медиаэффективными чиновниками Татарстана стали мэр Казани и силовики

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наибольшую медиаэффективность среди руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана в IV квартале 2024 года проявил мэр Казани Ильсур Метшин. Результаты исследования на своем сайте представило агентство «ПромРейтинг».

Стоит отметить, что мэр столицы Татарстана сохранил свое место в медиарейтинге. Помимо него, в топ-5 также вошли прокурор РТ Альберт Суяргулов (поднялся с 6-го места), руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский (сохранил позицию), министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов (поднялся с 11-го места) и врио начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов (поднялся с 8-го места).

«Последний квартал года стал для мэра Казани просто триумфальным. Показатель Метшина по сравнению с III кварталом вырос в 1,3 раза, и градоначальник просто не оставил шансов коллегам – конкурентам по рейтингу. Безусловно, главную роль здесь сыграло успешное проведение саммита БРИКС, яркие встречи иностранных делегаций, приглашение мэра на заседание в ООН от самого генсека организации [Антониу Гутерриша], ну и, как вишенка на торте, – двукратная благодарность от Президента России [Владимира Путина]. Сначала на пресс-конференции по итогам саммита, а полтора месяца спустя – в виде ордена «За заслуги перед Отечеством», – отметили составители рейтинга.

Кроме того, Метшину помогло фактическое отсутствие негатива (за исключением смерти женщины, погибшей от нападения бродячих собак в поселке Самосырово).

Среди других факторов специалисты упомянули оперативную реакцию на атаку БПЛА 21 декабря, положительные инфоповоды (в том числе попадания в различные рейтинги), ввод в строй второй очереди Вознесенского тракта, реконструированного Горьковского шоссе и самой большой поликлиники Казани в ЖК «Салават купере», пресс-конференцию по итогам года.

При этом первое за долгое время попадание в топ-5 медиарейтинга сразу четырех представителей силовых структур составители связали не только с противодействием угрозам в виде беспилотников и диверсантов, но и с борьбой с коррупцией и мздоимством, которая «приняла в республике невиданный масштаб и заняла большой объем в информационной повестке». Громкие задержания коснулись уже не только муниципальной, как это было ранее, но и государственной власти.