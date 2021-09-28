news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 сентября 2021  05:24

Самыми частыми вопросами недели «Народном контроле» стали благоустройство и дороги

news_top_970_100

За неделю в систему «Народный контроль» поступило 4 647 обращений татарстанцев, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Чаще всего жителей республики интересовали вопросы комплексного благоустройства территорий — 464 обращения, содержание и ремонт муниципальных дорог — 188. Замкнули топ-3 нарушения в наружной рекламе. Также татарстанцы сообщали в ГИС о проблемах с наружным освещением и организацией дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена по 1 708 обращениям, поступившим в период с 18 по 24 сентября, уже приняты меры, остальные находятся в работе.

#ремонт дорог #благоустройство территорий #народный контроль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное