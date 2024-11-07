Самым популярным направлением в ИТ среди школьников стали нейросети

По итогам Всероссийского Дня профориентации в ИТ наиболее популярным треком среди школьников стали «Нейросети» — их выбрали порядка 25% учеников. Чуть меньше — около 18% участников проходили трек «Программирование». Тройку наиболее заинтересовавших ребят направлений замыкает «Робототехника» — ее выбрали около 15% учеников. Активнее всего в мероприятии участвовали школьники в возрасте 14-16 лет.

Всероссийский День профориентации в ИТ прошел в 22 ведущих вузах страны, а также по всей России в онлайн-формате на платформе Международной школы программирования «Алгоритмика». В онлайн-режиме каждый участник мог выбрать один из треков своей будущей ИТ-профессии: «Программирование», «Робототехника», «Нейросети», «Дизайн в ИТ» и «Технологическое предпринимательство». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Цифровые навыки» при поддержке Сбера и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни. Перед молодежью, которая хочет развиваться в ИТ, открываются колоссальные возможности. А участие в профориентационных мероприятиях позволяет разобраться в перспективах направления и сделать первые шаги в развитии цифровых навыков. Cегодня ИТ-специалисты — одни из самых востребованных на рынке труда. Поэтому их подготовкой важно начинать заниматься еще со школьной скамьи», - заявил Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

«Все результаты будут использованы нами для разработки программ по развитию цифровых навыков в каждом регионе проведения Дня профориентации. Мы выходим на следующий этап масштабирования Всероссийского проекта «Цифровые навыки»: в тесном сотрудничестве с правительствами регионами будет вестись разработка образовательных программ для детей, начиная со старшей группы детского сада. По итогам программы будут внедрены в регионы и доступны каждому ребёнку, прошедшему отбор, на бесплатной основе. Мы ожидаем, что первые такие проекты будут запущены уже в начале 2025 года», - добавил Станислав Косарев, директор по взаимодействию с органами государственной власти Международной школы программирования «Алгоритмика».

В Нижнем Новгороде мероприятие проходило на базе Нижегородского Государственного Технического Университета НГТУ им. Р.Е. Алексеева, во Владимире на базе Владимирского Государственного Университета ВлГУ имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, а в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. В ходе мероприятия участники узнали от экспертов Сбера о современных трендах в индустрии, о развитии технологических сервисов, искусственном интеллекте, а также востребованных профессиях в сфере ИТ. Для родителей представители СберОбразования рассказали об основных подходах к профориентации подростков в сфере ИТ. Спикерами проекта также выступили представители ведущих российских технологических компаний, приглашенные преподаватели образовательных организаций. На каждой офлайн-площадке была подготовлена собственная программа мероприятий: для ребят провели экскурсии, мастер-классы по актуальным профессиям в ИТ и интерактивные занятия.