Самый высокий отель мира Ciel Dubai Marina открылся в Дубае

В Дубае начал работу новый пятизвездочный отель Ciel Dubai Marina, который еще на этапе строительства получил известность как самый высокий гостиничный объект в мире. Об этом сообщает «ТАСС».

Высота здания достигает 377 метров, что позволило ему превзойти предыдущего рекордсмена – Gevora Hotel высотой 356 метров. Оба отеля находятся в Дубае, где также расположены еще четыре из десяти самых высоких гостиниц мира: JW Marriott Marquis Hotel, Rose Rayhaan, Burj Al Arab и Jumeirah Emirates Towers Hotel.

Ciel Dubai Marina включает 82 этажа и 1 004 номера. В составе комплекса также открыт самый высокий инфинити-бассейн в мире – он размещен на 76-м этаже на высоте 310 метров и является частью зоны Tattu Sky Pool.

Возведение отеля неоднократно откладывалось, хотя изначально планировалось открыть его в 2024 году. Строительство 82-этажной гостиницы заняло около пяти лет и обошлось примерно в 544 млн долларов. Управляет объектом компания The First Group Hospitality под брендом Vignette Collection, который входит в сеть IHG Hotels & Resorts.

ОАЭ остаются одним из мировых лидеров по числу небоскребов высотой более 150 метров – в стране их насчитывается около 345, из которых 269 расположены в Дубае.