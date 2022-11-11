«Самый узловой вопрос – газ»: в Свияжском логоцентре стартовало строительство газопровода

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству распределительного газопровода к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру (СММЛЦ). Он заявил, что объект нужно построить за максимально короткий срок.

«Для развития этого центра все есть: причальная стенка, железная дорога, рядом автомобильная дорога. Самый узловой вопрос — это газ, и сегодня мы даем старт строительству газопровода высокого давления. 23 км будет его размер, и, конечно же, 300 млн кубов газа мы сможем здесь получать», — добавил Минниханов.

Он также выразил надежду на то, что после строительства газопровода в логистическом центре будет происходить бункеровка кораблей, а площадка начнет стремительно развиваться.

Отметим, что газопровод является первым объектом программы развития газоснабжения и газификации Татарстана на 2022-2025 годы, которая была подписана в октябре этого года. Согласно ей, в Татарстане газифицируют свыше 7,4 тыс. домовладений в шести районах республики, а также на территории проекта «Большой Зеленодольск». Кроме того, условия газификации создадут еще для восьми районов РТ.

«Развитие газоснабжения и газификации Татарстана неслучайно стартует с возведения распределительного газопровода к Свияжскому логистическому центру. Здесь пересекаются железнодорожные, речные и автомобильные пути, что делает центр особенно ценным в современных реалиях. Теперь этот логистический проект обретет еще одну магистраль — газовую, которая обеспечит стабильную и равномерную работу резидентов центра», — резюмировал генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.