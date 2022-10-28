«Самый удачный сезон в карьере»: Кудерметова – о попадании в топ-10 мирового рейтинга

Полный состав участников WTA Finals – 2022 стал известен по итогам турнира в Мексике. В эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» вторая ракетка России из Казани Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от турнира в Техасе, объяснила взлет России в женском теннисе и прокомментировала допинговый скандал с участием экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

Вероника Кудерметова: «В приоритете у меня всегда одиночка, а игра в парах как дополнительный бонус, практика» Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

«Приятно находиться в мировой десятке»

Вероника, поздравляем вас с первым в карьере попаданием в мировую десятку и выходом на итоговый турнир в парах. Что чувствуете сейчас, за неделю до старта турнира? (Турнир стартует 31 октября, – прим. Т-и).

Спасибо за поздравления. Приятно находиться в мировой десятке. Это, наверное, одна из целей, к которой я долго шла и вот, наконец, достигла. Конечно, чувство радости присутствует. Какие ощущения перед турниром в Техасе? Да особо никаких. Все же в приоритете у меня всегда одиночка, а игра в парах как дополнительный бонус, практика. Поэтому я спокойна. Буду прилагать все усилия, чтобы выступить достойно на последнем турнире в сезоне.

Этот сезон можно считать для вас суперпрорывным. Что-то изменили в своей подготовке или же это инерция после не менее удачного 2021 года?

Этот сезон выдался для меня очень удачным и стабильным. На протяжении всего года я показывала достойные и хорошие результаты. Безусловно, все эти результаты пришли ко мне из-за ежедневной работы на протяжении долгих лет. Поэтому это постепенное становление меня как личности, как теннисистки. Но, наверное, на данный момент именно этот сезон мой самый удачный в карьере.

Вас сейчас с уверенностью можно называть одной из сильнейших теннисисток мира.

Думаю, да, по рейтингу такое можно сказать. Безусловно, еще есть к чему стремиться, над чем работать, а впереди еще много соперников. Надо становиться еще сильнее и прибавлять во всех аспектах.

«Наверное, на данный момент именно этот сезон мой самый удачный в карьере» Фото: wtatennis.com

По итогам этого сезона сразу две россиянки попали в топ-10, еще две – в топ-20. Тенденция?

За последние годы российский женский теннис сделал большой прорыв. Все девочки молодцы. Гордость для страны.

«Слова Векич перед 1/16 финала? Спасибо ей, они меня сильно смотивировали»

На последнем турнире в Гвадалахаре была настоящая мясорубка за путевки в Техас. Такого не было очень давно. Чувствовали напряжение на турнире? Особенно когда играли против прямых конкуренток.

Согласна, в Гвадалахаре было огромное напряжение, огромная ответственность. Все понимали ценность этого турнира, ценность каждого матча, поэтому было очень непросто. Каждый матч эмоционально доставался очень тяжело, было много переживаний.

Что чувствовали после поражения от Марии Саккари в 1/4 финала?

Обидно, что не получилось попасть в топ-8, чтобы отобраться на этот турнир. Но ничего, безусловно, этот матч сделает меня сильнее, он показал, над чем мне еще нужно работать и над чем мне улучшаться. Поэтому стараюсь смотреть на это позитивно и буду извлекать все уроки, чтобы на следующий год быть сильнее, опытнее и уверенней.

«Здорово, что на данный момент в топ-10 находятся сразу две российские теннисистки» Фото: wtatennis.com

Так вышло, что по итогу вы заняли в рейтинге девятое место, а Дарья Касаткина восьмое. Разговаривали с ней после этого? Поддержали ли как-то друг друга?

На самом деле, это очень здорово, что на данный момент в топ-10 находятся две российские теннисистки. Повторюсь, это большой успех для российского тенниса. С Дашей мы не разговаривали. Думаю, на этом турнире все были сконцентрированы только на себе и не замечали никого вокруг. Потому что было колоссальное напряжение, было всем непросто.

Наверняка вы слышали слова Донны Векич перед 1/16 финала. С ее стороны это было не очень красиво. Как отреагировали на это?

Если честно, слова Векич лично не видела. В социальных сетях или в СМИ с ними не сталкивалась. Но перед нашим очным матчем Сергей (Сергей Демехин, муж и личный тренер Вероники, – прим. Т-и) мне сказал, мол, хочешь посмотреть? Я говорю, да, давай. Он показал мне ее слова. Если честно, спасибо ей, потому что они меня очень сильно смотивировали. Внутри даже как-то завели и дали дополнительный огонёк и стимул на матч против нее. Поэтому спасибо ей большое (смеется).

«Слова Векич даже как-то завели и дали дополнительный стимул на матч. Спасибо ей большое» Фото: wtatennis.com

Как в целом прокомментируете выступление в Мексике? Что не удалось и по силам ли было выиграть трофей?

На турнир в Мексике стараюсь смотреть позитивно. Конечно, обидно, что проиграла и не получилось пройти дальше. Но надо отдать должное за тот стресс и давление, что присутствовали. Легко сказать, мол, не думай об этом, не думай о том, но внутри-то это всегда присутствует. Тем более мы понимали значимость этого турнира. В целом я стараюсь смотреть на это позитивно и все равно хвалю себя за каждую маленькую победу.

«Допинг-скандал Халеп? Она сможет оправдать себя»

Как оцениваете свои шансы все-таки выступить в одиночке, заменив кого-то?

Если честно, шансы очень маленькие. Вряд ли кто-либо снимется, ведь все стремятся попасть на этот турнир и сыграть на нем. Поэтому я думаю, к сожалению, в этом году у меня не получится.

В парах ситуация намного радужнее. Как оцениваете свои шансы в связкой с Элизей Мертенс? Кто главный фаворит в парах?

Насчет фаворитов тяжело сказать, но, наверное, все же чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они на протяжении многих лет играют вместе, выигрывая практически все турниры большого шлема. Главные фавориты, наверное, все же они. Но тоже тяжело судить, это все-таки последний турнир, все уже уставшие и хотят поскорее отдохнуть. Так что тяжело заранее что-то загадывать, могут случиться всякие разные сенсации.

«Доминирование Свентек? Не знаю, насколько долго это продлится» Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

Возвращаясь к одиночке. Ига Свентек завершила сезон с огромным запасом по очкам. Понятно, что она главный фаворит турнира. Но кто мог бы ей составить конкуренцию?

Да, в этом году, безусловно, лидирует Ига, она, по-моему, с двойным отрывом от второго номера идет. В этом году она показывает очень хороший, стабильный теннис, не знаю, насколько долго это продлится, и неизвестно, как будет в следующем году, но сейчас она безусловный фаворит абсолютно любых турниров.

Как отреагировали на информацию о возможной дискалификации Симоны Халеп?

Если подходить к этому с шуткой, то точно не так, как она отнеслась к новости о допинге Марии Шараповой. Так или иначе, я думаю, она это сделала не специально. В любом случае, думаю, Симона сумеет оправдать себя и все снова встанет на свои места.



Азат Кашапов.